Anna Maria Camanho de Assis: Legado de amor e dedicação

Amorosa, gentil, iluminada, carinhosa e dona de um coração imenso. Era como amigos e familiares descreviam Anna Maria Camanho de Assis, que morreu nesta quarta-feira (1/10), aos 85 anos, devido a uma insuficiência pulmonar. Nascida no Rio de Janeiro, a professora e servidora aposentada do Ministério da Fazenda vivia em Brasília desde 1980.
Anna Maria deixa três filhos: o ator da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, Adriano Siri; o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Arnoldo Camanho; e o subprocurador-geral da República, Alexandre Camanho. Ela deixa ainda sete netos e cinco bisnetos.
Casou-se em 1961 com o amazonense Francisco Arnoldo de Assis, com quem teve filhos, todos nascidos no Rio de Janeiro. "Minha mãe será uma eterna inspiração. Não apenas entre nós, filhos, noras, netos e bisnetos, que beberam diretamente de sua fonte, mas todos que puderam usufruir de sua generosidade e receberam tanto amor. Somos imensamente gratos por esse privilégio e agradecemos todas as manifestações tão amorosas de carinho", afirmou Adriano.
O velório será nesta quinta-feira (2/10), das 14h às 16h, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, Capela 6. O sepultamento será às 16h30.