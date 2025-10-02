Tamanduá-mirim é resgatado e devolvido à natureza em Brazlândia

Um tamanduá-mirim foi o protagonista de um resgate realizado em Brazlândia, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No local, os policiais encontraram o pequeno tamanduá-mirim (Tamanduá tetradactyla) e realizaram a captura segura, sendo preservada a integridade do animal e das pessoas presentes.

O resgate ocorre nesta quarta-feira (1º/10), às 22h50. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionado via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência de animal silvestre nas proximidades da Unidade de Internação de Brazlândia.

Após avaliação preliminar, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde. O tamanduá foi transportado com cuidado e devolvido ao seu habitat, em uma área de vegetação adequada para a espécie.

