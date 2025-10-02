Alerta vermelho: umidade no DF pode chegar 12% nesta quinta (2) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal enfrenta mais um dia de queda na umidade relativa do ar, com índices que devem chegar a 12%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima atingiu 18?°C, enquanto a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira (2/10) é de 31?°C. O órgão também informou não haver previsão de chuva.

Leia também: Trio é preso em flagrante com carro roubado no Riacho Fundo I



A meteorologista do Inmet, Lady Custódio, explicou que as condições são típicas deste período do ano. “Estamos no início da primavera, é normal vivermos dias mais quentes e secos. Além disso, temos uma massa de ar seco, com alta pressão sobre a região central do Brasil, que inibe a formação de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas”, detalhou ao Correio.

Leia também: Vídeo: Porco-espinho é resgatado em árvore no balão de acesso ao Guará



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a especialista, a previsão para os próximos dias é que essas condições sejam mantidas. “Poucas nuvens e baixa umidade vão predominar. Até pode aumentar um pouco, mas ainda fica ao nível de perigo”, destacou Custódio.



Leia também: Carro capota na BR-020 e deixa três vítimas em Planaltina

Cuidados

Durante o período é recomendado que a população se mantenha hidratada, evite atividades físicas sob o sol entre 10h e 16h, use protetor solar e redobre atenção no manuseio de fogo para evitar queimadas, comuns nessa época do ano.