Caso Hungria: distrital pede fiscalização emergencial em estabelecimentos

Após a internação do rapper Hungria, nesta quinta-feira (2/10), o deputado distrital Fábio Félix (PSol) enviou ofício ao governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) solicitando a realização de fiscalização emergencial em bares, restaurantes, supermercados, distribuidoras e fábricas de bebidas situadas no DF, com ênfase em bebidas destiladas.

No ofício, o deputado pede que a Vigilância Sanitária e a Receita do DF atuem em conjunto para verificação documental e física, garantindo que os estabelecimentos apresentem notas fiscais de origem e comprovação da regularidade dos produtos comercializados.

É solicitada ainda a apreensão e interdição dos produtos em desacordo com as normas de segurança sanitária e tributária, além da divulgação preventiva e educativa à população sobre os riscos de consumo de bebidas sem procedência garantida.