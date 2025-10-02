Hungria: Vigilância interdita distribuidora de bebidas e PCDF recolhe vodka

Equipe da Vigilância Sanitária interditou, às 15h30 desta quinta-feira (2/10), a distribuidora, em Vicente Pires, onde o rapper Hungria comprou bebidas para uma confraternização com amigos. A fiscalização ocorreu simultaneamente quando integrantes da Polícia Civil recolheram todas as garrafas de vodka do estabelecimento.

Após ingerir vodka adquirida no estabelecimento, o happer começou a sentir dor de cabeça, enjôo, vômito e visão turva. Ele foi internado no hospital DF Star, em Brasília, pela manhã, e, por volta das 15h, teve de ser transferido para a UTI, onde começou a fazer hemodiálise.

Durante a fiscalização, a Vigilância constatou que a distribuidora tinha pendências na licença de funcionamento. Policiais civis recolheram todas as garrafas de vodka no lote aquirido por Hungria e levou para fazer análise. As equipes deixaram o local sem dar entrevista.

A proprietária do estabelecimento não estava no local no momento da fiscalização. Um funcionário disse ao Correio que outros clientes compraram da mesma bebida e não reclamaram de problemas de saúde.

Aguarde mais informações