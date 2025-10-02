InícioCidades DF
Hungria: Vigilância interdita distribuidora de bebidas e PCDF recolhe vodka

Após ingerir vodka adquirida no estabelecimento, o happer Hungria começou a sentir dor de cabeça, enjôo, vômito e visão turva. Ele está na UTI do DF Star, onde passa por hemodiálise

Distribuidora de Vicente Pires é interditada - (crédito: Walkyria)
Equipe da Vigilância Sanitária interditou, às 15h30 desta quinta-feira (2/10), a distribuidora, em Vicente Pires, onde o rapper Hungria comprou bebidas para uma confraternização com amigos. A fiscalização ocorreu simultaneamente quando integrantes da Polícia Civil recolheram todas as garrafas de vodka do estabelecimento. 

Após ingerir vodka adquirida no estabelecimento, o happer começou a sentir dor de cabeça, enjôo, vômito e visão turva. Ele foi internado no hospital DF Star, em Brasília, pela manhã, e, por volta das 15h, teve de ser transferido para a UTI, onde começou a fazer hemodiálise. 

Durante a fiscalização, a Vigilância constatou que a distribuidora tinha pendências na licença de funcionamento. Policiais civis recolheram todas as garrafas de vodka no lote aquirido por Hungria e levou para fazer análise. As equipes deixaram o local sem dar entrevista. 

A proprietária do estabelecimento não estava no local no momento da fiscalização. Um funcionário disse ao Correio que outros clientes compraram da mesma bebida e não reclamaram de problemas de saúde. 

Aguarde mais informações

 

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Adriana Bernardes e Walkyria Lagaci
postado em 02/10/2025 15:35 / atualizado em 02/10/2025 16:03
