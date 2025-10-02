"A Saúde deveria receber uma verba maior", afirma parlamentar

Durante o CB.Poder desta quinta-feira (2/10), o deputado distrital Jorge Vianna (PSD), comentou o investimento na área da saúde do Distrito Federal que, para ele, deveria ser maior por causa dos custos do setor. Às jornalistas Sibele Negromonte e Carmen Souza, o parlamentar também destacou que a falta de profissionais de saúde prejudica os atendimentos na rede pública, no entanto, a saúde pública não deve estar focada no hospital.

“O tema da saúde pública é muito complexo. Quando falamos disso, sempre focamos apenas no hospital, entretanto, a saúde engloba tudo. Desde vigilância sanitária até a área da epidemiologia”, afirmou Vianna. “É um sistema interligado, não adianta ter um hospital cheio de profissionais e medicamentos, se eu não cuido do lixo (hospitalar), sendo que ali pode ter uma arbovirose”, acrescentou.

O parlamentar ainda ressaltou que a gestão (da saúde) deveria receber uma verba maior, já que a área possui um custo maior. “A Saúde é, disparada, a pasta com custo maior. Estamos falando de cirurgias e medicamentos que custam milhões. E essa verba vem da mesma fonte que abastece a educação e a segurança. Para mim, isso é um erro”, disse.

A população do Distrito Federal reclama, há anos, da falta de médicos, enfermeiros e anestesistas na rede pública. Para resolver parte desse problema, Vianna afirma que os profissionais formados em universidades públicas devem contribuir pós-formação, no caso, trabalhar no sistema público de saúde. “Eu sei que o assunto é espinhoso, mas é importante discutir isso. Não é pegar o profissional para trabalhar de forma forçada e de graça”, salientou.

Assista a entrevista completa: