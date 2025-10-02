Campanha Vem Brincar Comigo ultrapassa 40 mil brinquedos arrecadados

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, é a idealizadora da campanha Vem Brincar Comigo - (crédito: DAVI CRUZ/DA PRESS)

A 6ª edição da campanha Vem Brincar Comigo, lançada em 20 de agosto, superou a expectativa inicial e arrecadou mais de 40 mil brinquedos, superando a meta inicial, que era de 20 mil itens. A iniciativa, coordenada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, teve nesta quinta-feira (2/10) uma grande ação no Palácio do Buriti, reunindo representantes de diversas instituições públicas e da sociedade civil.

A campanha, que segue até 10 de outubro, tem como tema Brincadeira de Criança é Coisa Séria e espera beneficiar aproximadamente 20 mil crianças, incluindo aquelas atendidas por instituições sociais e famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade. Na edição de 2024, mais de 25 mil brinquedos foram entregues em diversas cidades do DF.

Durante o mutirão, Mayara destacou a importância do projeto para o desenvolvimento lúdico das crianças. “Tenho certeza que Brasília já demonstrou para o mundo inteiro que aqui é a capital da solidariedade. Hoje já recebemos aqui várias instituições, mostrando que solidariedade não tem fronteiras. Com empatia, é possível transformar vidas”, afirmou a primeira-dama.

O governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) reforçou que a campanha beneficia principalmente crianças em situação de vulnerabilidade. “O importante disso tudo é que nós estamos atendendo principalmente as comunidades mais carentes de Brasília. Vamos fazer essas doações chegarem às mãos dessas crianças, dando um pouco de alegria e alento”, disse.

Pontos de coleta

Para facilitar a participação da população, foram montados pontos de coleta de forma estratégica em locais como o Palácio do Buriti, Anexo do Buriti, secretarias de Estado, administrações regionais, instituições públicas, grupamentos do Corpo de Bombeiros e batalhões da Polícia Militar.

Os brinquedos podem ser novos ou usados em bom estado de conservação. Os itens usados devem ser higienizados com álcool 70% e acondicionados em sacos transparentes, enquanto os novos podem ser entregues em suas próprias caixas. Todas as doações serão distribuídas para instituições sociais e projetos voltados à proteção da infância.









