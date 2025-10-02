Como ficam eventos e comemorações com a onda de intoxicação por metanol

A onda de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, que já causou seis mortes em São Paulo e três em Pernambuco, acendeu um sinal de alerta também no setor de eventos do Distrito Federal. Em Brasília, a empresária Renata La Porta, dona das empresas La Porta Buffet e La Porta em Casa, destacou ao Correio a preocupação dos buffets com a origem das bebidas servidas em festas de casamento e recepções.

Renata afirma que a discussão não é nova para quem atua no setor. "Essa é uma luta nossa muito antiga, de alertar clientes sobre a importância da procedência das bebidas alcoólicas a serem servidas em eventos. Temos forte preocupação com esse assunto, pois é mais comum do que se imagina", afirma.

A empresária explica que, muitas vezes, clientes se iludem com preços mais baixos. "Compram com fulano ou beltrano, achando que estão fazendo um bom negócio, sem perceber que são bebidas ilegais, contrabandeadas ou falsificada. Isso pode causar sérios riscos à saúde", destaca.

O perigo, segundo Renata, não afeta apenas os convidados, mas também a imagem dos serviços de buffet. "O convidado pode passar muito mal com um whisky falsificado e acreditar que sofreu uma intoxicação alimentar por causa da nossa comida. Por isso, somos rigoroso com o nosso contrato, que estipula que só servimos bebidas alcoólicas entregues com cópia da nota fiscal", explica.

Ela acrescenta ainda que a preocupação deve ir além dos destilados. "Há fornecedores oferecendo churrascos, feijoadas e outros serviços a preços incompatíveis com ingredientes certificados. Compram em abatedouros clandestinos, e o cliente acha que está pagando barato, quando, na verdade, está consumindo alimentos que podem causar sérios danos à saúde."

O impacto da crise pode, ainda, alterar as escolhas em festas e casamentos. "É inegável que é mais fácil falsificar destilados, mas não se pode esquecer que há muita falsificação de vinhos e cervejas, com riscos tão grandes quanto. Mesmo assim, é possível que os clientes passem a optar por bebidas consideradas mais seguras."



No DF, um caso é tratado como suspeito. O rapper Gustavo da Hungria Neves foi internado na manhã desta quinta-feira (2/10) após ingerir vodka comprada em distribuidora para curtir uma noite na casa de amigos. O artista apresentou sintomas como dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A irmã do cantor, Manoela Hungria, ainda afirmou que ele alegou sentir "gosto de gasolina muito forte na boca".

Segundo o Ministério da Saúde, 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados em todo o país. Até o momento, 11 foram confirmados.