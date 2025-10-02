Após internação de Hungria, PCDF alerta para sinais de adulteração de bebidas

Lote de bebidas apreendido da distribuidora onde o rapper Hungria comprou vodka supostamente adulterada - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quinta-feira (2/10), uma lista com os sinais de alerta para que a população identifique bebidas adulteradas. A divulgação veio após o rapper de Ceilândia Hungria ter ingerido vodca supostamente acrescida de metanol.

O caso é investigado pela PCDF em atuação conjunta com a Vigilância Sanitária (VISA-DF), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A distribuidora onde Hungria adquiriu a vodca, localizada em Vicente Pires, foi interditada por não possuir licença de funcionamento e todo o estoque do lote suspeito foi apreendido.

Enquanto os laudos periciais são elaborados, vítimas e demais pessoas envolvidas no caso serão ouvidas pela polícia.

Veja os sinais de alerta para bebidas adulteradas:

- Lacres descascando, mal colocados ou mal picotados;

- Falta de selos obrigatórios, tais como do MAPA, da Secretaria de Agricultura (Seagri) ou de importação;

- Tampa violada;

- Preço abaixo do mercado;

- Líquido com micropartículas.