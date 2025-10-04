Primeiro Encontro Bonsai de Brasília reúne expositores do Distrito Federal

Bonsaistas do Distrito Federal se reuniram no Parque da Cidade no 1° Encontro da Confraria Bonsai de Brasília - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

No 1° Encontro da Confraria Bonsai de Brasília expositores de toda a região se reuniram no estacionamento 10 do Parque da Cidade para exposição das árvores em miniatura, cultivadas sob técnica especial.

“Bonsais são árvores normais — oliveiras, azaleias, etc. — que são cultivadas em espaço reduzido. E aí, com a ajuda de certos procedimentos que a gente faz, como podas de raiz e da própria planta, ela se torna uma planta pequena”, explicou um dos expositores, Marçal Freire.

Apresentado ao mundo dos bonsais ainda na infância, pelo filme Karatê kid, o analista de sistemas de 41 hoje possui 120 árvores em miniatura de cultivo próprio. “Quando eu era criança, eu só achava bonito e admirava de longe. Mas quando fiquei adulto, e posteriormente me mudei para minha própria casa, há cerca de uns 8 anos, uma tia me deu uma muda de acerola para eu plantar e aí que me deu o estalo de começar a cultivar”, narrou.

“Eu me dedico à essa arte diariamente. Para mim, funciona como um tipo de terapia. É o momento em que eu me desligo dos problemas da vida adulta para cuidar das plantas — regar, adubar, podar”, comparou o bonsaista.

Carlos Eduardo, também conhecido como Maninho, compartilha do sentimento: “Para mim, cultivar meus bonsais é sinônimo de saúde, alegria e prazer”. “Na época da pandemia, eu fui uma pessoa muito feliz no quesito profissional, porque eu moro no meu trabalho, e amo o que eu faço”, afirmou o bonsaista. Proprietário da loja Cerrado Bonsai, ele comercializa diversos tipos de árvores em miniatura.

“Estou neste ramo há três décadas, e tenho plantas que cultivo há 28 anos. Árvores que produzi lentamente, com tempo. Para cultivar um bonsai, é preciso, acima de tudo, perseverança e muito estudo. É preciso saber de fisiologia, estética, visão especial, entre outros. É uma arte viva com valores estéticos de arte”, pontuou o bonsaista.

Idealizador do encontro, Luciano Maia contou que a reunião dos expositores acontece há anos, porém em espaços privados, somente entre eles os bonsaistas. Agora, o objetivo é alcançar um público maior com a arte milenar. “Brasília tem grandes bonsaistas que não são reconhecidos à nível nacional, e eu quero levá-los para outros estados. Quero colocar o bonsai do DF em um patamar maior”, declarou o idealizador, que comercializa as árvores na loja virtual Maia Bonsai.