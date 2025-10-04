Pets são abençoados durante celebração de São Francisco, padroeiro dos animais

Também conhecido como padroeiro dos animais, São Francisco de Assis é celebrado neste sábado (4/10). Em homenagem ao frade, a Basílica Santuário São Francisco de Assis, localizada na 915 Norte, realiza um mutirão de bençãos de pets — até às 19h. Animais de devotos poderão ser abençoados pelos freis da igreja.

A programação do dia ainda conta com uma procissão às 18h, seguida por missa presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa. A partir das 20h, será dado início à quermesse em celebração ao católico.

Logo nas primeiras horas do dia, a professora Annie Mendes, 53, levou a vira-lata Pandora, de 1 ano e oito meses, para receber a bênção na Basílica. “Já é o segundo ano que eu trago ela para ser abençoada. Ela é a dona da casa, é o nosso bebê. Fazemos de tudo por ela, então nada mais justo do que trazê-la para ser abençoada, ainda mais nesta data”, afirmou a devota.

“São Francisco tem uma história linda, largou toda a sua vida em prol de ajudar as pessoas e os animais, e é uma representação muito grande do que precisamos para os dias de hoje”, avaliou.

A também professora Taciana Barbosa, 40 anos, levou Estrela, dálmata de 11 anos, como parte de uma promessa realizada durante uma cirurgia da cachorra. “Quando ela foi castrada, houve um problema de não coagulação sanguínea e prometemos que, se ela conseguisse sair do hospital, todo ano ela viria ganhar a benção de São Francisco”, contou.

















“Desde então, vem a família toda, com todos os nossos cachorros”, disse a professora. “É um evento que nós, fiéis, esperamos o ano todo, principalmente pelo carinho que a gente recebe quando vem aqui. Para quem tem os bichinhos como parte da família, é muito legal ter mais um local em que eles possam se sentir bem. Eles são muito acolhidos aqui”, afirmou a tutora de Estrela.

Tutora da shih tzu Zoe, de 4 anos, a advogada Estela Lopes deu início às comemorações do aniversário de 37 anos no mutirão. “Ele, além de ser o padroeiro dos animais, tem uma história muito linda. Eu fico muito lisonjeada de fazer aniversário neste dia tão especial”, celebrou.

“Não é a primeira vez que eu venho. Eu sempre trago minha neném, justamente para que ela possa ter essa bênção que significa proteção e vida longa. Quero que ela possa bagunçar muito ainda. É isso o que a gente espera para eles”, finalizou a advogada.

Frequentemente rodeado por bichos, sobretudo pássaros, São Francisco recebeu o título de padroeiro dos animais devido ao amor pela natureza e tudo que envolvesse o meio ambiente.