Guia de educação ecológica é lançado neste domingo (5/10), em Luziânia

Marcos Aurélio Querubim, artista e educador brasileiro, lança, neste domingo (5/10), o Guia Parte da Gente: Por uma Ecologia do Encantamento, em Luziânia (GO). O lançamento integra a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada pelo, organizado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O evento está alinhado às ações voltadas para a COP 30, realizada em novembro no estado do Amazonas.

No dia do lançamento, centenas de jovens de todo o Brasil terão a oportunidade de assistir o espetáculo Abraço no Planeta da Cia Cultural Emcantar. A apresentação une canções, apresentação de teatro e poesia voltados à preservação do planeta.

O criador da companhia, ressalta que incluir os mais jovens é importante para preservar o meio-ambiente. “Os jovens que vão participar são um pouco mais velhos. São jovens multiplicadores, eles vão passar para frente. O guia tem um ensinamento universal que pode ser usado por todos para criar uma consciência ambiental”, afirmou.

Além do espetáculo, Querubim também irá conduzir uma oficina com jovens voluntários que participam dos Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente. Esses jovens irão replicar os ensinamentos obtidos na oficina para outras crianças e adolescentes, chamados de delegados — jovens de 11 a 14 anos, matriculados do 6° ao 9° ano).

O projeto foi criado a partir de três experiências distintas de Querubim. O educador destaca vivência na arte, educação, cultura e meio ambiente; a iniciativa de pedalar sem um destino específico; e de uma pergunta da sua tese de doutorado. “É bem dividido entre um referencial teórico e uma bagagem de quase 30 anos de atuação na Companhia Encantar”, explicou.

