Atropelamento no Recanto das Emas deixa um homem morto

Pedestre morre após ser atropelado no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF)

O violência no trânsito do Distrito Federal não dá trégua. Neste sábado (4/10), um homem morreu atropelado na quadra 110, conjunto 2, no Recanto das Emas.

Quando chegaram ao endereço do sinistro de trânsito, os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com a vítima caída ao solo após ser atropelado por pelo condutor de um VW FOX de cor prata.

"A vítima estava com grande sangramento na cabeça e ainda apresentava sinais vitais, foi atendida seguindo o protocolo de trauma, por nossos socorristas juntamente com a equipe SAMU, embora tenha sido feito procedimentos para restabelecer sinais vitais a vítima veio a óbito no local", relataram os bombeiros.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), o CBMDF não divulga nenhuma informação pessoal sobre as vítimas.