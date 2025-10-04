GDF entrega 40 novos ônibus em Planaltina e reforça frota da Piracicabana

Leia também: Veja como ficam novos valores das passagens entre o DF e Entorno

Dos veículos apresentados , 25 ampliam a frota da empresa e 15 substituem ônibus antigos, totalizando 80 coletivos renovados pela Piracicabana apenas em 2025. Atualmente, a empresa opera com 596 veículos em nove regiões administrativas, incluindo Lago Norte, Cruzeiro e Varjão.

A nova frota é composta por 60 ônibus convencionais, com chassis Mercedes Benz OF-1721 e carroceria CAIO Apache Vip, além de 20 micro-ônibus, modelo Mercedes Benz LO-916 com carroceria CAIO F2400. Todos os veículos seguem os padrões da tecnologia Euro 6, que regula as emissões de poluentes em motores a diesel, reduzindo significativamente a liberação de gases nocivos ao meio ambiente.

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis Rocha destacou o fortalecimento do diálogo entre o governo, os empresários e os trabalhadores do transporte público do Distrito Federal. Segundo ele, a harmonia tem garantido estabilidade ao setor. “Estamos há sete anos sem registrar uma greve no transporte público do DF. No passado, essas paralisações eram frequentes, mas, desde 2019, não tivemos nenhuma interrupção. Isso é resultado do diálogo constante que mantemos com os sindicatos e com os empresários”, afirmou.

Ibaneis também ressaltou o reajuste salarial concedido neste ano aos motoristas e cobradores. “O Acordo Coletivo de Trabalho foi assinado com 9% de reajuste, o maior do país para a categoria. É o reconhecimento do nosso governo e o agradecimento pelo serviço que esses profissionais prestam à população”, completou.

Durante o discurso, Ibaneis também mencionou obras de infraestrutura na região Norte do DF, que, segundo ele, devem melhorar o trânsito e o transporte coletivo. “As obras na DF-020 e a construção do viaduto vão resolver o problema dos engarrafamentos pelos próximos 50 anos. Também estamos preparando a duplicação da DF-128, que hoje é conhecida como a ‘rodovia da morte’. Quero deixar o projeto licitado ainda neste governo, para que Celina possa dar continuidade”, afirmou.

Avanços

Entre os avanços técnicos, os coletivos contam com controle de estabilidade e sistema de torque que evita acelerações bruscas, o que aumenta a segurança de passageiros e colaboradores e contribui para a diminuição do consumo de combustível e da emissão de CO2.

De acordo com dados do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC), o DF conta hoje com 3.076 ônibus em circulação , com idade média de 2,8 anos — uma das mais baixas do país. Com a entrega, o governo reforça o processo de renovação e ampliação da frota, buscando oferecer maior conforto e segurança aos usuários do transporte público.



