Suspeita de morte cerebral em homem que teria se intoxicado com metanol

O homem de 47 anos internado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com suspeita de intoxicação por metanol apresentou quadro compatível com morte cerebral nesta segunda-feira (6/10). A informação é apurada pelo Correio e ainda aguarda confirmação oficial do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

O paciente havia sido transferido para a UTI do HBDF no sábado (4/10), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) que agravou significativamente seu estado de saúde. De acordo com informações da Secretaria de Saúde (SESDF), ele deu entrada na UPA de Brazlândia, na madrugada de quinta para sexta-feira, já em condição grave.

Após ser intubado, foi encaminhado ao Hospital Regional de Santa Maria, onde exames complementares identificaram o AVC. Com a piora do quadro, seguiu para o Hospital de Base, que é referência em atendimento neurológico.

Morador do estado de Goiás, o homem é acompanhado por equipe multiprofissional enquanto o caso segue sob investigação. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou que ainda não há confirmação de intoxicação por metanol.

Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos Martins, todos os registros suspeitos estão sendo notificados e monitorados. “A secretaria é responsável pelo controle dessas ocorrências no Distrito Federal”, afirmou.

Esse é o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol no DF. O outro, o cantor Hungria, de 34 anos, foi descartado após exame laboratorial do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que apontou resultado “não detectado” para a substância.

Aguarde mais informações.