MPDFT pede esclarecimentos sobre protocolo para intoxicação por metanol

Promotores convocará servidores e também a presidência do órgão - (crédito: Reprodução MPDFT)

Após os recentes casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil, e diante das suspeitas no Distrito Federal, a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) requisitou informações preliminares à Secretaria de Saúde sobre as providências adotadas para a elaboração de um protocolo de assistência e de fluxo de atendimento nas unidades de urgência e de emergência em eventuais casos suspeitos de intoxicação por metanol, associados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

O pedido foi feito na última sexta-feira (3/9), quando o MPDFT também solicitou detalhes sobre o planejamento de ações conduzido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com o objetivo de reduzir riscos à saúde pública.

A Secretaria de Saúde tem prazo de cinco dias para prestar os esclarecimentos solicitados.