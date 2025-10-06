InícioCidades DF
SAÚDE

MPDFT pede esclarecimentos sobre protocolo para intoxicação por metanol

Secretaria de Saúde terá cinco dias para detalhar medidas de atendimento em unidades de urgência e de emergência

Promotores convocará servidores e também a presidência do órgão - (crédito: Reprodução MPDFT)
Promotores convocará servidores e também a presidência do órgão - (crédito: Reprodução MPDFT)

Após os recentes casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil, e diante das suspeitas no Distrito Federal, a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) requisitou informações preliminares à Secretaria de Saúde sobre as providências adotadas para a elaboração de um protocolo de assistência e de fluxo de atendimento nas unidades de urgência e de emergência em eventuais casos suspeitos de intoxicação por metanol, associados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

O pedido foi feito na última sexta-feira (3/9), quando o MPDFT também solicitou detalhes sobre o planejamento de ações conduzido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com o objetivo de reduzir riscos à saúde pública.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Secretaria de Saúde tem prazo de cinco dias para prestar os esclarecimentos solicitados.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 06/10/2025 17:57
SIGA
x