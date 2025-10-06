Multa de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão para vendedores de bebidas adulteradas

Nesta terça-feira (6/10), o subsecretário de Saúde-DF, Fabiano dos Anjos, e a diretora da Vigilância Sanitária, Márcia Olivé, participaram do CB. Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. O dirigente auxiliar da pasta e a médica foram entrevistados pelas jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte a respeito dos recentes casos de intoxicação por metanol no Brasil e as suspeitas no Distrito Federal.

Segundo a diretora da Vigilância Sanitária do DF, os vendedores de bebidas sem registro ou adulteradas podem ser autuados com multa de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhões. Márcia afirmou que enquanto respondem pelo processo, os locais de distribuição podem continuar funcionando: “Os estabelecimentos continuam funcionando. É lógico que fazemos um pente fino, procuramos todas as irregularidades dentro da legislação sanitária, mas, não encontrando e tendo a licença de funcionamento os locais seguem abertos”.

A especialista comentou sobre os riscos de consumir bebidas alcoólicas adulteradas. “As bebidas sem procedência, clandestinas ou artesanais são um risco à saúde. Não sabemos o que tem ali dentro, elas não possuem registro. Podem ser bebidas boas, mas, ao mesmo tempo, não dá para saber. É importante a população estar atenta em relação á essas bebidas clandestinas, que são muito comuns, não só no Distrito Federal, mas em todo país”, alertou.

O sanitarista Fabiano dos Anjos explicou a Operação Quinto Mandamento, que ocorre de maneira ininterrupta e permanente nos fins de semana para prevenir os casos. “É importante destacar que o Governo Distrito Federal trabalha de maneira integrada com ações que fazem esse processo de fiscalização, em parceria com diversos órgãos, para fazer esse trabalho preventivo, de orientação”.

