Sindicato dos Policiais Civis e 6ª DP promovem a Operação Criança Feliz

Evento no pátio da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, acontece todos os anos - (crédito: Foto: Divulgação)

Brinquedos infláveis, pintura de rosto, dinâmicas, animadores de festa, além de distribuição de algodão doce, pipoca e brinquedos estão entre as atrações da Operação Criança Feliz, sexta-feira (10/10), a partir das 9h, no pátio da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. O objetivo do evento, promovido pela 6ª DP e pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-DF), é celebrar o Dia das Crianças, comemorado no domingo (12/10).

A ação visa a proporcionar um dia de alegria e integração entre os policiais civis e a comunidade, reforçando o papel social da instituição e o compromisso do Sinpol-DF e da PCDF com a promoção do bem-estar e da solidariedade.

O evento contará com o apoio de servidores e de voluntários para oferecer muita alegria e diversão durante todo o dia.

Rifa

Como parte da iniciativa, o Sinpol-DF lançou uma rifa solidária. Todo dinheiro arrecadado com as vendas será revertido para a compra de brinquedos e materiais para o evento. As cotas para compra estão disponíveis a partir de R$ 10, com combos promocionais de cinco rifas por R$ 45 e 10 por R$ 90.

Os prêmios que serão sorteados incluem transferência Pix no valor de R$ 500, uma calça jeans tática e um coldre velado da marca Rhino Kydex — especializada em materiais táticos. O sorteio será realizado na quinta-feira (9/10), ao vivo, na página do instagram do Sinpol (@sinpoldf_).