GDF lança edital de R$ 15 milhões para o projeto Nosso Natal 2025

Entre as atrações previstas estão presépio, cidade do Papai Noel com ambientação temática e iluminação cênica, apresentações teatrais, musicais e corais, oficinas de Natal, entre outras - (crédito: Divulgação/GDF)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) lançou o edital do projeto Nosso Natal 2025, que prevê investimento de R$ 15 milhões para a realização da tradicional celebração natalina da capital. O chamamento público, publicado no Diário Oficial do DF, busca selecionar uma organização da sociedade civil (OSC) responsável por executar o evento, que ocorrerá de forma ininterrupta entre 3 e 28 de dezembro, na Esplanada dos Ministérios, em área próxima à Rodoviária do Plano Piloto, entre o Teatro Nacional Cláudio Santoro e o Complexo Cultural da Biblioteca Nacional/Museu Nacional.

Com o objetivo de promover um ambiente de alegria, união e convivência comunitária, o projeto terá programação voltada à cultura e ao lazer. Entre as atrações previstas estão presépio, cidade do Papai Noel com ambientação temática e iluminação cênica, apresentações teatrais, musicais e corais, oficinas de Natal, além de ações voltadas ao fortalecimento da cultura local e da economia criativa.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, o projeto simboliza um gesto de união, fé e esperança. “O Natal é tempo de reencontros, de fortalecer os laços entre as famílias e renovar a fé. Com o Nosso Natal 2025, queremos que cada criança, cada visitante sinta que este espaço é um lugar de alegria e de partilha. Mais do que um projeto natalino, queremos impactar corações, levando a arte, a cultura e o espírito de Natal para a nossa população”, afirmou o secretário.

As inscrições para as OSCs interessadas começaram na segunda-feira (6/10) e seguem até 4 de novembro, pelo portal Parcerias GDF MROSC. O edital estabelece que o repasse dos recursos será feito em três parcelas, conforme o cronograma de desembolso e a aprovação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

A organização selecionada deverá oferecer contrapartida social, atendendo 400 crianças em situação de vulnerabilidade, distribuídas igualmente entre as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do DF. O projeto também deverá contemplar ações de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social.

