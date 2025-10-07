Jardim Botânico fecha durante a semana para o público

Durante o mês de outubro, o Jardim Botânico de Brasília abrirá os portões ao público somente aos sábados e domingos. A medida temporária foi adotada para dar continuidade à retirada dos pinheiros localizados no Centro de Visitantes.
O espaço antes funcionava de terça a domingo, inclusive em feriados. A intervenção é para garantir a segurança dos frequentadores e proteger o ecossistema do Cerrado.
Leia também: Incêndio na Chapada dos Veadeiros equivale a 107 mil campos de futebol
Apesar da mudança, a visitação aos fins de semana segue normalmente, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos: R$ 5 por pessoa. Crianças de até 12 anos, pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos têm entrada gratuita.
Leia também: Sete filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico
Segundo a direção do parque, os pinheiros são espécies exóticas que oferecem riscos ambientais e podem causar acidentes em áreas de grande circulação. A remoção é feita gradativamente, e novas atualizações no funcionamento do espaço serão divulgadas previamente.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais