Jardim Botânico fecha durante a semana para o público

Medida é para garantir segurança dos visitantes no processo de retirada de pinheiros. O parque abrirá somente no fim de semana

Foto aérea do Jardim Botânico do Distrito Federal - (crédito: jardimbotanico.df.gov.br)
Foto aérea do Jardim Botânico do Distrito Federal - (crédito: jardimbotanico.df.gov.br)

Durante o mês de outubro, o Jardim Botânico de Brasília abrirá os portões ao público somente aos sábados e domingos. A medida temporária foi adotada para dar continuidade à retirada dos pinheiros localizados no Centro de Visitantes.

O espaço antes funcionava de terça a domingo, inclusive em feriados. A intervenção é para garantir a segurança dos frequentadores e proteger o ecossistema do Cerrado.

Apesar da mudança, a visitação aos fins de semana segue normalmente, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos: R$ 5 por pessoa. Crianças de até 12 anos, pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos têm entrada gratuita.

Segundo a direção do parque, os pinheiros são espécies exóticas que oferecem riscos ambientais e podem causar acidentes em áreas de grande circulação. A remoção é feita gradativamente, e novas atualizações no funcionamento do espaço serão divulgadas previamente.

DC
DC

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 07/10/2025 09:36
