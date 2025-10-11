Afeto, moda e superação marcam evento de Comitê de Proteção à Mulher

O Desfile Kids Estrutural reuniu cerca de 200 pessoas em uma tarde de moda, afeto e autoestima, neste sábado (11/10), na Administração Regional da Estrutural. A ação celebrou o mês das crianças e marcou a superação de mulheres que encontraram no Comitê de Proteção à Mulher o apoio necessário para recomeçar.

Com pipoca, algodão-doce e distribuição de presentes, o desfile levou 30 crianças à passarela, exibindo as roupas que receberam do Comitê. A plateia, animada, aplaudiu cada apresentação, enquanto as mães — acolhidas pelo programa após situações de violência — compartilharam momentos de emoção e celebração ao lado dos filhos.

Comitê distribuiu lembranças para todas as crianças presentes em comemoração ao mês das crianças (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

A iniciativa é do Comitê de Proteção à Mulher da Estrutural, criado por uma lei distrital e executado pela Secretaria da Mulher do DF. Para a deputada distrital Jane Klébia, autora da lei e idealizadora dos comitês, o evento reforça o propósito de transformar a dor em esperança. “É um dia para celebrar a alegria e fortalecer o vínculo entre mães e filhos. Muitas dessas crianças presenciaram situações difíceis, de violência, mas hoje estão aqui para mostrar que criança tem que ser criança, brincar e ser feliz”, destacou.

A distrital lembrou que os comitês funcionam em sete RA’s do DF e que a meta é expandir o atendimento por todo o DF, até o fim do atual governo. “Cada mulher que chega ao comitê encontra acolhimento e um novo começo. E quando ela pede socorro, a criança também pede. É uma rede que salva e transforma vidas como um todo”, afirmou.

Deputada distrital Jane e as crianças que desfilaram belos looks pela passarela (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

Acolhimento

A política pública oferece acolhimento, apoio jurídico e psicológico às vítimas, além de promover sua reinserção social e profissional. “As vítimas de violência doméstica que passaram pelos comitês e tiveram a vida transformada estão, hoje, desfilando com os filhos, mostrando o novo significado que deram à vida. É mais do que um desfile, é um sentimento de pertencimento, de reconstrução e, principalmente, de inspiração para o futuro”, afirmou Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher do DF.

O evento contou com a participação de profissionais e estagiários de psicologia da Faculdade Anhanguera, que conduziram atividades lúdicas e emocionais com as crianças, estimulando o reconhecimento e a expressão de sentimentos como alegria, medo, tristeza e coragem.

Segundo Luana, o desfile simboliza o resultado de uma política pública que vem transformando realidades. “Trabalhamos a identidade e as emoções das crianças. Agora, elas mostram isso por meio do desfile. É a política pública funcionando, trazendo uma aula viva sobre o poder do acolhimento”, ressaltou.

Entre as estrelas da passarela, estava a jovem Valentina Almeida, de 10 anos, que abriu o desfile com muita confiança e carisma. “Estou muito feliz e um pouco nervosa também. Fizemos um ensaio antes do desfile. Foi tudo muito legal!”, contou animada.

A mãe, Natália Almeida, também participante do programa, reforçou o impacto do projeto na vida das famílias. “Eu faço acompanhamento psicológico no comitê e espero que logo as crianças sejam atendidas também. É um espaço que acolhe e faz a gente se sentir parte de algo maior.”

Proteção

Entre as participantes estava Mylla Monteiro, 35, mãe solo de quatro filhos — Joaquim Lucas (13), Maria Cecília (9) e as gêmeas Maria Helena e Maria Alice (7). Vendedora de marmitas fitness, Mylla encontrou no comitê o apoio que precisava para recomeçar, após enfrentar um período de depressão e ansiedade em decorrência da violência dentro de casa. “Cheguei ao ponto de não querer mais viver. Só que tenho todos eles, e eles só têm a mim. Aqui, fui acolhida com amor, respeito e proteção. Esse projeto foi um divisor de águas na minha vida”, contou emocionada.

Da esquerda pra direita: Maria Cecília, Maria Helena, Mylla Monteiro (mãe) e Maria Alice (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

Com ajuda da equipe da Secretaria da Mulher, Mylla conseguiu retomar a atividade que mais ama: cozinhar. “Eu não queria dinheiro, queria uma oportunidade. Elas me ajudaram a voltar ao mercado com dignidade e hoje estou aqui, com minhas filhas, vivendo um momento que eu jamais pensei que teria. Aparecendo em público, ainda. Estou muito feliz.”

Para mais informações sobre o Comitê de Proteção à Mulher, acesse: www.mulher.df.gov.br/comite-de-protecao-a-mulher









