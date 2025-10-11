Corridas de rua alteram trânsito do DF neste domingo (12/10)

Vias do DF serão interditadas para corridas de rua neste domingo (12/10) - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

O domingo (12/10) será recheado de eventos esportivos no Distrito Federal. Por isso, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran-DF) farão intervenções em vias da Asa Sul, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios e no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES). A previsão é de que as interdições terminem entre as 10h e as 12h.

No Eixo Monumental, a Marotinha acarretará na interdição dos acessos ao estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) a partir das 6h.

Para garantir a segurança dos pedestres, serão implantadas sinalizações em travessias do Parque da Cidade, na via S2 e na via de ligação N1/S1, próxima à Feira da Torre. Durante o evento, além do auxílio na travessia de pedestres, haverá patrulhamento para garantir a fluidez e coibir infrações. A recomendação é que o público use os estacionamentos do Clube do Choro, Parque da Cidade, Brasil 21 e Feira da Torre.

Ainda no Eixo Monumental, a Corrida Turismo Mais Brasília provocará interdição de quatro faixas da via N1, próximas ao canteiro central, entre o Palácio do Buriti e o viaduto Renato Russo. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego. O acesso ao viaduto será fechado e o fluxo de veículos seguirá em direção à Epia.

Na via S1, o bloqueio será das três faixas próximas ao canteiro central, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Já na W3 Sul, o CMB Run movimentará o trânsito das vias próximas ao Setor Hospitalar. O Detran-DF fará o bloqueio na altura da 516 Sul, perto do supermercado Pão de Açúcar. Nesse ponto, o fluxo será desviado para a via W2 Sul.





No trecho entre a 515 Sul e a 509 Sul, a faixa exclusiva para ônibus ficará liberada aos demais veículos. As outras faixas serão utilizadas pelos participantes do evento.

No Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), a corrida AMB Running motivará a interdição de duas faixas da via JK, na altura do acesso à Costelaria Gaúcha. Uma faixa ficará liberada para o tráfego. Na rotatória de acesso ao Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB) também haverá bloqueio, deixando apenas uma faixa livre.





Na via JK, os agentes do Detran fecharão as tesourinhas de acesso à via SCES Trecho 2, tanto no sentido Lago Sul quanto no sentido Plano Piloto. Na via N1 Leste, a rotatória que dá acesso à via SCES Trecho 2 também será interditada.