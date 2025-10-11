InícioCidades DF
TRÂNSITO

Corridas de rua alteram trânsito do DF neste domingo (12/10)

A previsão é de que as interdições nas vias da capital começem a partir das 5h e terminem entre as 10h e as 12h

Vias do DF serão interditadas para corridas de rua neste domingo (12/10) - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)
O domingo (12/10) será recheado de eventos esportivos no Distrito Federal. Por isso, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran-DF) farão intervenções em vias da Asa Sul, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios e no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES). A previsão é de que as interdições terminem entre as 10h e as 12h.

No Eixo Monumental, a Marotinha acarretará na interdição dos acessos ao estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) a partir das 6h.

O percurso da Marotinha acarretará na interdição dos acessos ao estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (foto: Divulgação)

Para garantir a segurança dos pedestres, serão implantadas sinalizações em travessias do Parque da Cidade, na via S2 e na via de ligação N1/S1, próxima à Feira da Torre. Durante o evento, além do auxílio na travessia de pedestres, haverá patrulhamento para garantir a fluidez e coibir infrações. A recomendação é que o público use os estacionamentos do Clube do Choro, Parque da Cidade, Brasil 21 e Feira da Torre.

Ainda no Eixo Monumental, a Corrida Turismo Mais Brasília provocará interdição de quatro faixas da via N1, próximas ao canteiro central, entre o Palácio do Buriti e o viaduto Renato Russo. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego. O acesso ao viaduto será fechado e o fluxo de veículos seguirá em direção à Epia.

A Corrida Turismo Mais Brasília provocará interdição de quatro faixas da via N1 (foto: Divulgação)

Na via S1, o bloqueio será das três faixas próximas ao canteiro central, entre a Praça do Cruzeiro e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Já na W3 Sul, o CMB Run movimentará o trânsito das vias próximas ao Setor Hospitalar. O Detran-DF fará o bloqueio na altura da 516 Sul, perto do supermercado Pão de Açúcar. Nesse ponto, o fluxo será desviado para a via W2 Sul.

    CMB Run 2 Divulgação
    CMB Run 1 Divulgação

No trecho entre a 515 Sul e a 509 Sul, a faixa exclusiva para ônibus ficará liberada aos demais veículos. As outras faixas serão utilizadas pelos participantes do evento.

No Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), a corrida AMB Running motivará a interdição de duas faixas da via JK, na altura do acesso à Costelaria Gaúcha. Uma faixa ficará liberada para o tráfego. Na rotatória de acesso ao Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB) também haverá bloqueio, deixando apenas uma faixa livre.

    AMB Running 2 Divulgação
    AMB Running 1 Divulgação

Na via JK, os agentes do Detran fecharão as tesourinhas de acesso à via SCES Trecho 2, tanto no sentido Lago Sul quanto no sentido Plano Piloto. Na via N1 Leste, a rotatória que dá acesso à via SCES Trecho 2 também será interditada.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 11/10/2025 21:07
