Celina Leão anuncia que Centro de Dança do DF terá o nome de Gisèle Santoro

Cláudio Abrantes, a filha de Gisèle Santoro, que também se chama Gisele Santoro (sem acento), e Celina Leão no velório da bailarina - (crédito: Mariana Reginato )

A bailarina Gisèle Santoro foi velada, neste sábado (11/10), no foyer do Teatro Nacional Claudio Santoro. Na ocasião, a vice-governadora Celina Leão compartilhou a mudança no nome do Centro de Dança do DF, que irá agregar o nome de Gisèle Santoro. O decreto nº 47.806, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF, reconhece a importância da bailarina e seu impacto nas artes do Distrito Federal.

Celina destacou que Gisèle era uma mulher de vigor e energia e relembrou que a bailarina disse a ela que não gostaria de morrer sem ter um corpo de ballet no Centro de Dança. “Tudo que ela teve na vida foi para investir na dança. Pagava do bolso dela para que as coisas acontecessem. Acreditava na cultura, que a dança podia transformar vidas”, comentou. “ Por isso, acrescentamos o nome dela ao do Centro de Dança e vamos trabalhar para ter esse corpo de ballet”, afirmou a vice-governadora.

Cláudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, reforçou que a bailarina deixou sua marca. “Gisèle, até os últimos instantes de sua vida, estava pensando na dança, na arte, na cultura. Então, ela é, além de uma grande mestra, professora e formadora, uma pessoa extremamente inspiradora”, ressaltou. “Estou feliz de ver esse reconhecimento. O Centro foi uma luta dela e, hoje, a gente tem esse espaço maravilhoso. Poder chamá-lo de Gisèle Santoro é a certeza de que gerações futuras vão entender que deste Planalto Central, deste pó, do qual emergiram grandes monumentos, grandes prédios, emergiu também muita arte”, comentou o secretário.