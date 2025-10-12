Secretário do Esporte reforça importância da Marotinha: "Promover inclusão"

Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, a Marotinha vai muito além da competição: é uma ferramenta de formação humana - (crédito: Guilherme Damasceno/CB/D.A Press)

O Espaço Ibero-americano foi tomado por cores, risadas, brincadeiras e passadas apressadas neste domingo (12/10), durante mais uma edição da Marotinha, tradicional corrida infantil promovida pelo Correio Braziliense em comemoração ao Dia das Crianças. Criada em 1992, a prova é um símbolo do incentivo ao esporte e à convivência familiar no Distrito Federal.

O evento, que já revelou talentos como o atleta olímpico Caio Bonfim, reuniu cerca de 2 mil crianças, além de pais, mães e amigos que transformaram a manhã em uma verdadeira celebração de saúde, inclusão e alegria.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, a Marotinha vai muito além da competição: é uma ferramenta de formação humana. “Promover uma corrida como essa é promover inclusão e valores fundamentais, como disciplina, respeito e espírito esportivo. Aprender a ganhar e a perder é essencial para a formação de qualquer pessoa”, destacou.

O secretário lembrou que o GDF investe em programas que ampliam o acesso das crianças à prática esportiva. “Temos 12 centros olímpicos e paralímpicos espalhados pelo DF, que atendem desde crianças até idosos, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade. Cada recurso aplicado no esporte é um investimento em segurança pública, em saúde e em cidadania”, afirmou.

O assessor institucional do Correio Braziliense, Miguel Jabur, ressaltou o papel social do jornalismo ao promover eventos que aproximam a comunidade e incentivam hábitos saudáveis.

“O Dia das Crianças precisa ser comemorado em grande estilo, e o Correio sempre valorizou o esporte e a saúde. Um jornal serve à população da sua cidade, e transformar a potência de um veículo de comunicação em benefício coletivo é praticamente uma obrigação. Hoje temos cerca de duas mil crianças participando. E isso é motivo de orgulho”, disse.

Já o diretor do Correio Braziliense, Leonardo Guilherme, destacou o impacto do evento no fortalecimento da cultura esportiva e no compromisso do jornal com a cidade que o viu nascer.

“Cada ano, a Marotinha ganha mais cor e significado. É maravilhoso ver a alegria das crianças, o envolvimento das famílias e o estímulo à prática esportiva. O Correio cumpre seu papel de participar do crescimento de Brasília e contribuir para a formação de futuros atletas. E, quem sabe, futuros jornalistas também”, brincou.

Leonardo lembrou ainda a simbologia de ver crianças interagindo com repórteres durante a cobertura. “Vi uma menininha segurando o microfone do Correio com duas repórteres atrás e o pai tirando foto. Esse contato desperta curiosidade, cria laços e inspira novas gerações.”

Esporte como valor e futuro

A deputada federal Paula Belmonte, madrinha da corrida, também acompanhou o evento ao lado dos filhos, reforçando a importância de políticas públicas que garantam o acesso ao esporte desde a primeira infância.

“O esporte desenvolve cognitivamente, traz princípios e valores. Quando a criança tem alimentação adequada, ambiente seguro e acesso a atividades físicas, ela se torna um adulto mais saudável e equilibrado”, afirmou.

Mais do que uma prova, a Marotinha se consolidou como uma festa da infância e da convivência. Entre medalhas, aplausos e abraços, o evento reafirma o compromisso do Correio Braziliense e do GDF com a construção de um Distrito Federal mais saudável, humano e unido, onde o esporte é ponto de partida para um futuro melhor.

Parte de Brasília

A Marotinha é organizada pelo Correio Braziliense e integra o calendário esportivo da capital desde 1992. Ao longo desses anos, a corrida já reuniu mais de 45 mil corredores mirins.

Criada em 12 de outubro de 1992, a Marotinha nasceu do desejo de incluir as crianças nas atividades da Maratona de Brasília, realizada em 21 de abril daquele ano — até então voltada apenas para adultos.

Como os pequenos não podiam participar dos 5 km da prova principal — já que a Federação Brasiliense de Atletismo permitia apenas maiores de 14 anos em competições de média e longa distância —, os organizadores decidiram criar uma corrida específica, com distâncias reduzidas e adequadas à idade, no Dia das Crianças.

