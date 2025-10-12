Caio Bonfim prestigia a Marotinha: "Eu fiz lá no passado e foi um privilégio"

O atleta olímpico Caio Bonfim, nascido em Sobradinho, marcou presença com os filhos na Marotinha 2025. Bonfim conta que já correu no evento e acha muito importante passar o valor do esporte para os herdeiros.

“A formação esportiva tem esse poder de você aprender a perder, a vencer, entender a regras, ver o adversário e se conhecer. Isso é muito bacana”, destaca Caio Bonfim. O atleta tem três filhos e dois correm na Marotinha.

Caio comenta que o esporte já está na genética. “Eles demonstram interesse e eu, sem pressão, vou deixando eles brincarem e se divertirem”, ressalta. “Essas vivências no esporte trazem uma maturidade que não se conquista em outros lugares, o esporte tem esse poder”, finaliza o campeão olímpico.