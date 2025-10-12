Marotinha 2025: Dia das Crianças começa com festa para os pequenos

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Marotinha reuniu os pequenos no Eixo Cultural Ibero Americano na manhã deste domingo (12/10). A corrida é dividida em seis baterias: 50 metros (4 e 5 anos), 75 metros (6 e 7 anos), 150 metros (8 anos), 200 metros (9 e 10 anos), 300 metros (11 e 12 anos) e 400 metros (13 anos). A primeira bateria largou às 8h. Esse ano, a edição possui duas pistas de corrida, para que as provas fluam com mais facilidade.

As irmãs Stephanie Pietra, 10 anos, e Maria Elisa, 9 anos, se prepararam durante a semana para correr na Marotinha. “ Eu corro de segunda a sexta, lá onde eu moro, em Águas Lindas. Hoje eu quero ganhar”, comenta Stephanie. Maria Elisa tem até um segredo para melhor desempenho na prova: comer pouco no dia da corrida para se sentir melhor durante o exercício.

“Meu pai treina a gente todo dia, ele já foi corredor”, comenta Maria Elisa. As pequenas estavam animadas para, depois da corrida, brincarem nos brinquedos infláveis.

Manuele, de 37 anos, trouxe seu filho Nicolas, de 8 anos. “Eu sou apaixonada por esporte, acho que desde cedo é muito importante para o desenvolvimento das crianças”, destaca. Sobre a preparação do filho, a mãe conta que o pequeno faz parte de uma rotina extensa de atividades físicas. “Ele corre na rua, faz jiu-jitsu, natação. Ele tem uma agenda corrida de esportes. Faço tudo que eu posso para ele crescer bem”, destaca.

Na noite deste sábado (11/10), o dia de Nicolas foi diferente para estar bem preparado para a Marotinha. “O sono é importante, todo mundo foi dormir às 20h. Alimentação mais leve para poder acordar bem, sem besteira, ontem foi cortado”, relata.

Depois de completarem a Marotinha, as crianças podem aproveitar o espaço kids com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e atividades recreativas. Evento faz parte do calendário da capital desde 1992 e já reuniu mais de 45 mil corredores mirins.