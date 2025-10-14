Despedida do jornalista Luiz Recena será nesta terça-feira (14/10)

O jornalista Luiz Recena Grassi morreu nesta terça-feira (14/10), em Brasília, aos 73 anos. O velório será nesta tarde, das 15h às 17h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A família informou que não haverá sepultamento, pois o corpo será cremado na quarta-feira (15/10).

Recena enfrentava problemas de saúde e estava sob cuidados médicos nas últimas semanas. Luiz deixa a esposa e jornalista, Rozane Oliveira, e dois filhos: Jaime Recena, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB), e o jornalista Diego Recena.

Ao Correio, o chef fundador da Casa Baco, Baco Pizzaria e Fina da Baco, Gil Guimarães, relembrou o início da amizade com Recena. “Ele foi um grande amigo, escreveu o primeiro livro do Baco, em busca da pizza perfeita. Foi o primeiro jornalista que olhou para gente, que nos apoiou, e daí ficamos amigos, grandes amigos”, recordou. Guimarães destacou ainda a saudade que o amigo deixará. “Era um cara inteligente, um humor irônico impressionante, um coração enorme. Vai deixar saudades e aprendizados”, lamentou.

Despedida do jornalista Luiz Recena Grassi (foto: material cedido ao Correio)

Mais de 40 anos de carreira

Com uma carreira de mais de quatro décadas na imprensa, Recena acumulou passagens marcantes por importantes veículos nacionais e internacionais. Entre 1982 e 1985, atuou na Rede Globo de Televisão como chefe de reportagem, além de editor do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Foi repórter especial do Correio Braziliense entre 1986 e 1997, período em que trabalhou como correspondente internacional em Moscou e Paris.

Entre 1988 e 1992, colaborou com a agência russa Tass, no serviço de notícias em português, e simultaneamente foi correspondente para veículos como Jornal do Brasil, Agência Estado, Rádio Eldorado, Diário de Notícias (Lisboa) e Deutsche Welle. De 1998 a 2004, foi diretor de redação da Gazeta Mercantil, também assumindo a direção-regional das sucursais de Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Em 2005, comandou a reformulação editorial da Tribuna do Brasil como editor-chefe.

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1975, Recena era um profissional respeitado e voz atuante na imprensa brasiliense. Também era reconhecido por sua postura crítica, integridade e dedicação ao ofício jornalístico.

Recena também era escritor e lançou pela editora SENAC/DF o livro Baco — em busca da pizza perfeita, que narra a história dos 10 anos do restaurante, em 2009. Outra obra foi Rússia condenada, a primeira guerra mundial com alta tecnologia, resultado do período como correspondente no exterior. Também foi editor responsável da obra Constituição & Democracia.

