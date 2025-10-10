Baco Pizzaria lança pizza em homenagem ao terroir brasileiro e ao premiado Queijo Nete

A Baco Pizzaria apresenta a pizza Marina, uma criação que celebra a autenticidade dos sabores brasileiros e o conceito de terroir. O lançamento é fruto de uma parceria especial com a Queijaria Matuh, de Estrela do Sul (MG), e destaca o queijo nete, produzido com leite cru de vaca jersey e maturado por até quatro meses.

O ingrediente principal acaba de conquistar medalha de prata no concurso francês Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2025, considerado o “Oscar do queijo”. Com notas de castanhas e um toque selvagem de cogumelos, o queijo ganha intensidade e personalidade graças aos seus mofos naturais, que remetem à atmosfera de uma caverna.

Criada em homenagem à Marina Cavechia, fundadora da Matuh, a pizza Marina reflete a filosofia do chef pizzaiolo Gil Guimarães, que busca valorizar ingredientes com história. A receita leva queijo nete, passata de tomate orgânica da Baco, geleia de buriti, ricota fresca e vinagreira, combinação que equilibra o toque agridoce do fruto do Cerrado com a complexidade do queijo mineiro.

“A pizza Marina é a materialização do que buscamos na Baco: ingredientes que contam histórias. O queijo nete da Matuh é a tradução do Cerrado mineiro, do cuidado com o rebanho Jersey e do respeito ao tempo de maturação”, afirma o chef Gil Guimarães.

Diretamente do Cerrado mineiro, o queijo nete traduz o manejo artesanal e sustentável da Matuh, que mantém um rebanho de vacas Jersey criadas a pasto e alimentadas sem silagem.

“Para nós, o queijo é sobre terroir, é sobre origem. O queijo nete nasce do nosso rebanho Jersey, da forma como cuidamos do pasto, e amadurece com o tempo, com personalidade. Ver essa história se traduzir na Pizza Marina da Baco é uma honra. É a prova de que o ‘matu’, a floresta, o autêntico, tem seu lugar de destaque na gastronomia”, destaca Marina Cavechia.







