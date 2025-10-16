Fiéis vão à Paróquia Santa Edwiges homenagear a padroeira dos endividados

Desde o início da manhã desta quinta-feira (16/10), a Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na Asa Sul, está tomada por fiéis que foram agradecer e renovar promessas com a santa conhecida por interceder em causas financeiras. Com missas de hora em hora, um dos destaques da programação ocorre com a celebração das 20h, que será presidida pelo Cardeal Arcebispo Dom Paulo Cezar, juntamente com o pároco Padre José e outros sacerdotes convidados.Entre os devotos estava Guilherme Beloso, de 50 anos, servidor público, que contou ter conhecido Santa Edwiges por meio de uma tia. “Ela estava muito endividada, não via mais saída para a vida. Pediu auxílio à Santa Edwiges, fez uma promessa e, do nada, aconteceu uma reviravolta. Ela conseguiu se reerguer e ficou ainda mais religiosa depois disso. Com o seu testemunho me tornei fiel”, disse ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Guilherme afirma que o maior ensinamento deixado por sua tia é que a santa não promete retirar os sofrimentos, mas dar força para enfrentá-los. “A paróquia aqui é Santa Cruz e Santa Edwiges, e isso é muito feliz. A Santa Edwiges não promete retirar a cruz, ela promete ajudar você a carregar a cruz”, declarou Guilherme com emoção.

O casal Guilherme Veloso e Maristela de Jesus participaram da missa em gratidão a padroeira dos endividados (foto: Davi Cruz/CB.Press)

A data também é especial para a esposa do servidor, Maristella de Jesus, 45, que nasceu exatamente em 16 de outubro, Dia de Santa Edwiges, e cultiva uma relação de devoção desde a infância. “Eu cresci ganhando imagens dela. Todo mundo dizia: ‘Você nasceu no dia de Santa Edwiges, ela vai te proteger’. Quando comecei a trabalhar, sempre pedia que ela cuidasse das minhas finanças”, contou.

Para marcar o aniversário, ela fez questão de participar da missa do meio-dia. “Sempre que tenho alguma dificuldade, recorro a ela. Já vi gente ser atendida em casos de dívida, mas também de saúde. Ela cuida da gente”, afirmou com convicção.

Devota há mais de 20 anos, Raquel de Oliveira Aguiar, 70, aposentada, também fez questão de retornar ao templo após um período afastada. Para ela, a própria disposição de recomeçar já é fruto da intercessão da santa. “A gente estar vivo e lutando já é uma ação dela. Eu gosto muito da igreja e sempre que posso eu venho. Afastei um tempo porque não conseguia vir, mas agora voltei. Se Deus quiser, vou continuar firme. Santa Edwiges vai me ajudar, como sempre me ajudou quando precisei”, enfatizou.

Raquel Oliveira é devota de Santa Edwiges há mais de 20 anos (foto: Davi Cruz/CB.Press)

Serviço:

Dia de Santa Edwiges – 16 de outubro

Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges — SGAS 905 s/n, Asa Sul

Horário: Missas de hora em hora, das 6h às 21h



