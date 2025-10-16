Policiais penais protestam na CLDF por regulamentação e reajuste salarial

Policiais penais do Distrito Federal realizaram uma manifestação em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta quarta-feira (16/10). Os agentes reivindicam a regulamentação da categoria e o cumprimento de acordos salariais prometidos pelo governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com Paulo Rogério, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do DF, o movimento é uma resposta à “negligência com a Polícia Penal”. “Desde 2019, a Constituição estabelece que os estados devem regulamentar as polícias penais. Estamos há quase sete anos esperando por essa regulamentação e pelo ingresso no Fundo Constitucional. O governo demonstra falta de vontade política e compromisso com a segurança pública”, afirmou.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as principais demandas da categoria está o cumprimento de acordos salariais, que teriam incluído a redução de interstícios e reajustes equivalentes aos concedidos a outras forças de segurança, como policiais militares, civis e bombeiros. Segundo Rogério, esses compromissos não foram cumpridos, enquanto outras carreiras já receberam reajustes.

“O governo concede aumentos às outras forças de segurança, mas deixa a Polícia Penal no limbo. Nós buscamos que o mesmo reajuste seja aplicado à nossa categoria, com recursos próprios, já que ainda não fomos regulamentados", explicou.

A categoria pretende manter a mobilização até que haja um posicionamento oficial sobre as reivindicações, buscando diálogo para regulamentação da carreira e recomposição salarial.