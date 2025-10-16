Biblioteca Nacional anuncia Clubinho de leitura para crianças de até 11 anos

Clubinho de leitura para crianças de até 11 anos estreia em outubro na Biblioteca Nacional - (crédito: Joel Rodrigues/Divulgação)

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) realiza o lançamento do Clubinho de Leitura BNB 2025, uma programação mensal dedicada a crianças de até 11 anos. A estreia será neste sábado (18/10), às 10h, no Espaço Infantil da BNB, com o tema Onde moram os livros. No primeiro encontro, haverá uma visita guiada para que os pequenos conheçam, na prática, a temática do projeto.

Em cada encontro, dois livros serão lidos com mediação para as crianças participantes. Além disso, outros títulos ficam disponíveis para empréstimo, com intuito de incentivar a leitura dentro e fora da biblioteca. A curadoria do Clubinho é da educadora Ana Paula Bernardes, da Biblioteca Comunitária Roedores de Livros, enquanto a mediação será conduzida pela comunicóloga e cenógrafa Carla Nery.

Para a diretora da instituição, Marmenha Rosário, a criação do Clubinho integra o movimento recente da BNB de expandir os clubes de leitura para diferentes faixas etárias. “Estamos felizes, pois esse clubinho nasce com a missão de formar leitores desde a primeira infância e, principalmente, fortalecer os vínculos das crianças com a biblioteca”, ressaltou.

A iniciativa soma-se aos clubes realizados pela BNB, como grupos voltados ao público adulto e 60+. A escolha de outubro e do tema de abertura dialoga com a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (23 a 29 de outubro), instituída por decreto federal para celebrar a leitura e o papel das bibliotecas no país, coincidindo também com o Mês das Crianças.

Nos próximos meses, a programação seguirá sempre aos sábados pela manhã, uma vez por mês, com temas-guia definidos. Além das leituras mediadas, as famílias poderão levar até cinco livros para casa por meio do serviço de empréstimos da BNB. Os próximos temas do Clubinho em 2025 serão Vozes candangas e É tudo família.