Colisão entre ônibus, caminhão e carro deixa 15 feridos: um motorista, em estado grave

Por volta das 23h30, do sábado (18/10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, com uso de sete viaturas, ocorrência de colisão entre três veículos. O acidente foi em Planaltina (DF), à altura do km 41, da BR-020.

No local, um ônibus — com 31 passageiros que tinham por destino a Bahia —, um caminhão e um Tiida (Nissan) haviam colidido. O motorista do ônibus, preso às ferragens, estava em estado crítico, com múltiplas fraturas, e foi levado para para o Hospital de Base.

Entre outras 15 vítimas, o quadro dominante era de ferimentos leves. A dinâmica do acidente não foi informada e o local foi resguardado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



