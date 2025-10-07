PRF flagra dois homens com R$ 1 mi em espécie na BR-020 e realiza apreensão

Foi apreendido R$ 1 milhão em espécie pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na BR-020, próximo a Planaltina (DF), nesta terça-feira (7/10). O dinheiro estava dentro de um VW T-Cross, ocupado por dois homens de 35 anos, que demonstraram nervosismo e apresentaram versões contraditórias sobre a origem e o destino da quantia.

Segundo a PRF, os suspeitos se identificaram como advogados e afirmaram que o valor era referente a honorários advocatícios. Eles contaram ter vindo de Salvador (BA) para Brasília e disseram que haviam alugado o carro na capital federal para retornar à Bahia. No entanto, ao serem questionados sobre qual serviço teria gerado o valor, não conseguiram responder de forma coerente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante das inconsistências, o dinheiro e os dois ocupantes foram encaminhados à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações sobre a origem e a legalidade da quantia apreendida.