Dupla de Santo Antônio é presa tentando furtar joalheria em Recife

A quadrilha conhecida como os “Piratas dos shoppings” voltou a atacar. Integrantes do grupo de Santo Antônio do Descoberto (GO), especializado no furto a joalherias de shoppings do país, retornaram a Boa Viagem, em Recife, e tentaram levar itens valiosos de uma loja, mas foram presos — um contido por seguranças, ainda na loja; e outro em uma pousada. O mesmo shopping de Recife foi alvo do bando, em fevereiro deste ano, em outra tentativa frustrada.

Segundo as investigações da Delegacia de Boa Viagem, Bruno Lemes de Araújo e Cleilson Santos de Jesus chegaram à cidade nordestina na segunda-feira (13/10) e hospedaram-se em uma pousada localizada em ponto estratégico para o furto, bem próxima ao Shopping Recife.

O delegado Mário Melo, titular da DP, explica que a dupla usou do mesmo modus operandi da quadrilha. “Um deles, aparentemente recém-chegado no grupo, entrou pelo duto do ar e teve acesso à loja.” Mas o alarme disparou durante a madrugada e os seguranças encontraram Cleilson no interior da joalheria.

À polícia, ele delatou o cúmplice, Bruno. O comparsa se identificou com o nome do irmão, mas foi preso em flagrante. O que chamou a atenção dos investigadores foi um dispositivo encontrado com a dupla. Trata-se de um analisador de controle remoto sem fio, usado para burlar portões automático e alarme de carro, informou o delegado, acrescentando que esse modelo de aparelho não é comercializado no Brasil e custa, em média, R$ 300. Os dois tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça.

Furto em Fortaleza

Na última quinta-feira (16/10), um homem foi preso com uma sacola de joias e semijoias, dentro de um táxi, no município de Aracati, no litoral leste do Ceará. Segundo a polícia, os itens foram furtados em uma joalheria de um shopping de Fortaleza. O preso, Wellington Costa, é morador de Santo Antônio do Descoberto (GO).

Ele e um comparsa foram abordados em um ponto de bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto seguiam para Mossoró (CE). Nas buscas, os policiais encontraram as sacolas cheias de joias e semijoias, sem as notas fiscais. Wellington foi preso e o comparsa, ainda não identificado, conseguiu fugir pela mata. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado.

Em consulta ao sistema de segurança pública, a polícia descobriu que os objetos haviam sido furtados durante a madrugada de 15 de outubro, em um shopping de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil local, um dos criminosos acessou a loja pelo forro do estabelecimento, por volta das 20h. Ele saiu às 7h40 do dia seguinte, sem chamar a atenção dos seguranças. O furto só foi notado por uma funcionária, que chegou à loja 30 minutos antes da abertura, às 9h30.