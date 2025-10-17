Suspeito que invadiu joalheria em Fortaleza é preso tentando fugir de táxi

Wellington Costa é morador de Santo Antônio do Descoberto (GO) e integrante da quadrilha local denominada "Piratas dos shoppings" - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso com uma sacola de joias e semijoias, dentro de um táxi, no município de Aracati, no litoral leste do Ceará. Segundo a polícia, os itens foram furtados em uma joalheria de um shopping de Fortaleza. O preso, Wellington Costa, é morador de Santo Antônio do Descoberto (GO) e seria integrante da quadrilha local denominada Piratas dos shoppings, a mesma revelada pelo Correio na série A rota dourada do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele e um comparsa foram abordados em um ponto de bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto seguiam para Mossoró (CE). Nas buscas, os policiais encontraram as sacolas cheias de joias e semijoias, sem as notas fiscais. Wellington foi preso e o comparsa, ainda não identificado, conseguiu fugir pela mata. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado.

Em consulta ao sistema de segurança pública, a polícia descobriu que os objetos haviam sido furtados durante a madrugada de 15 de outubro, em um shopping de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil local, um dos criminosos acessou a loja pelo forro do estabelecimento, por volta das 20h. Ele saiu às 7h40 do dia seguinte, sem chamar a atenção dos seguranças. O furto só foi notado por uma funcionária, que chegou à loja 30 minutos antes da abertura, às 9h30.

Piratas dos shoppings

A série do Correio revelou, em quatro reportagens, o modus operandi do grupo criminoso instalado no Entorno do DF. Em comboio, a quadrilha se desloca pelo país para furtar joalherias. O prejuízo causado pelo grupo aos empresários do setor ultrapassa os R$ 30 milhões.