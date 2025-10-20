InícioCidades DF
HOMICÍDIO

Grupo armado com quatro homens arrombou porta e matou caseiro no Gama

O crime que tirou a vida do caseiro aconteceu pouco antes das 6h desta segunda-feira (20/10)

Grupo armado de quatro homens arrombou porta e matou caseiro no Gama - (crédito: Cedido ao Correio)
O caseiro assassinado a tiros no começo da manhã desta segunda-feira (20/10) na área rural Ponte Alta do Gama foi surpreendido por um grupo de quatro criminosos. A informação foi repassada à polícia pela mulher da vítima, que presenciou a execução.

Rosevelto Ludovico Lopes estava em casa junto à mulher, quando quatro homens chegaram à residência em um carro prata, arrombaram a porta e efetuaram os disparos contra o caseiro. As informações ainda são checadas pela Polícia Civil.

Policiais militares do Batalhão Rural chegaram primeiro ao local e encontraram uma munição que indica ser de uma espingarda. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O paradeiro dos suspeitos é incerto.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/10/2025 11:02 / atualizado em 20/10/2025 11:06
