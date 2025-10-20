Grupo armado com quatro homens arrombou porta e matou caseiro no Gama

Grupo armado de quatro homens arrombou porta e matou caseiro no Gama - (crédito: Cedido ao Correio)

O caseiro assassinado a tiros no começo da manhã desta segunda-feira (20/10) na área rural Ponte Alta do Gama foi surpreendido por um grupo de quatro criminosos. A informação foi repassada à polícia pela mulher da vítima, que presenciou a execução.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rosevelto Ludovico Lopes estava em casa junto à mulher, quando quatro homens chegaram à residência em um carro prata, arrombaram a porta e efetuaram os disparos contra o caseiro. As informações ainda são checadas pela Polícia Civil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Policiais militares do Batalhão Rural chegaram primeiro ao local e encontraram uma munição que indica ser de uma espingarda. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O paradeiro dos suspeitos é incerto.