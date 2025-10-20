InícioCidades DF
Prisão

Miss do crime que chefiava gangue de assaltantes no DF é presa pela PM

Thamires Virginia Santos Cardoso tem pena de 62 anos em regime fechado pendente de cumprimento

Thamires foi presa pela PMDF - (crédito: Material cedido ao Correio)
Uma mulher de 33 anos foi presa por policiais militares, com pena de 62 anos em regime fechado pendente de cumprimento. Thamires Virginia Santos Cardoso ficou conhecida, em 2012, como a “miss do crime”. À época, a polícia apontou a mulher como chefe de uma quadrilha criminosa especializada em assaltos no DF.

A operação que levou à prisão de Thamires partiu de uma ação de inteligência da PMDF. Durante a abordagem, ela apresentou um documento de identidade falso, neste domingo (19/10). Ela tem passagens por tentativa de homicídio, favorecimento real, posse irregular de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Histórico


Em 2012, a Polícia Civil chegou a Thamires após a suspeita de envolvimento dela com uma quadrilha especializada em assaltos. Um fato que chamou a atenção da polícia à época foi a quantidade de codinomes usados por ela para despistar os investigadores: Camaleoa, Balada e Miss.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/10/2025 21:28 / atualizado em 20/10/2025 22:04
