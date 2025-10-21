Fraude em bombas de combustível: Inmetro detecta 26 irregularidades

A ação integra o Programa Nacional de Combate às Fraudes Eletrônicas (Profae), coordenado pelo Inmetro, e faz parte das medidas de fortalecimento da fiscalização metrológica em todo o país - (crédito: Divulgação)



A operação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para combater fraudes em bombas de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás detectou 26 irregularidades em estabelecimentos. O balanço parcial foi divulgado no começo da tarde desta terça-feira (21/10).

Segundo o Inmetro, nove postos do DF e de Goiás foram fiscalizados até as 12h30. Nesses estabelecimentos, as equipes verificaram 50 bicos e encontraram erros em 26. Entre eles, vazamento interno na bomba de combustível e indício de fraude em placas eletrônicas, que foram retiradas e levadas para perícia no laboratório do Inmetro.

A ação integra o Programa Nacional de Combate às Fraudes Eletrônicas (Profae), coordenado pelo Inmetro, e faz parte das medidas de fortalecimento da fiscalização metrológica em todo o país. Segundo o órgão, a iniciativa busca garantir a concorrência leal no setor de combustíveis, reforçar a proteção ao consumidor e gerar informações que subsidiem futuras ações regulatórias.

Desde as 8h30 desta terça-feira, as equipes, formadas por servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), das polícias Civis do Distrito Federal e de Goiás, visitaram dezenas de postos. Foram verificados a conformidade dos modelos das bombas, o funcionamento, conservação, selagem e possíveis manipulações eletrônicas. Também serão fiscalizadas oficinas de reparo e manutenção, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades.

“O objetivo é verificar se o consumidor realmente está levando a quantidade que está sendo paga e demonstrada. O que recebemos de denúncia é que, por meio de aplicativos ou dispositivos eletrônicos, o posto pode fazer essa adulteração. Então, naquelas bombas que indicam irregularidades, o Inmetro retirou essas placas e levou para o laboratório”, frisou Márcio André Oliveira Brito, presidente do instituto.

Segundo Brito, em caso de irregularidade, será aplicada penalidade prevista em lei, com multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão.