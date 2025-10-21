Operação contra fraude em bombas de combustíveis fiscaliza 64 postos

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) deflagrou, nesta terça-feira (21/10), a operação Abastecimento para combater fraudes em bombas de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás. A meta é fiscalizar 64 postos de Brasília e de Goiânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fraudes no setor de combustíveis vão atingir o Entorno



A ação integra o Programa Nacional de Combate às Fraudes Eletrônicas (Profae), coordenado pelo Inmetro, e faz parte das medidas de fortalecimento da fiscalização metrológica em todo o país. Segundo o órgão, a iniciativa busca garantir a concorrência leal no setor de combustíveis, reforçar a proteção ao consumidor e gerar informações que subsidiem futuras ações regulatórias.

Desde as 8h30 desta terça-feira, as equipes, formadas por servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), das Polícias Civis do Distrito Federal e de Goiás, visitaram dezenas de postos. Foram verificados a conformidade dos modelos das bombas, o funcionamento, conservação, selagem e possíveis manipulações eletrônicas. Também serão fiscalizadas oficinas de reparo e manutenção, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades.

Leia também: Empresas ligadas ao PCC investigadas por fraude em combustíveis em Goiás

“O objetivo é verificar se o consumidor realmente está levando a quantidade que está sendo paga e demonstrada. O que recebemos de denúncia é que por meio de aplicativos ou dispositivos eletrônicos o posto pode fazer essa adulteração. Então, aquelas bombas que indicam irregularidades, o Inmetro está retirando essas placas para o laboratório”, frisou Márcio André Oliveira Brito, presidente do Inmetro.

Segundo o presidente, caso seja identificada a irregularidade, será aplicada penalidade prevista em lei, como auto de infração e multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O balanço da operação deve ser divulgado ao longo da tarde.