OPERAÇÃO

Operação contra fraude em bombas de combustíveis fiscaliza 64 postos

A operação é do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e tem por objetivo fiscalizar 64 postos de Brasília e Goiânia

Operação contra fraude em bombas de combustíveis fiscaliza 64 postos - (crédito: Divulgação)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) deflagrou, nesta terça-feira (21/10), a operação Abastecimento para combater fraudes em bombas de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás. A meta é fiscalizar 64 postos de Brasília e de Goiânia.

A ação integra o Programa Nacional de Combate às Fraudes Eletrônicas (Profae), coordenado pelo Inmetro, e faz parte das medidas de fortalecimento da fiscalização metrológica em todo o país. Segundo o órgão, a iniciativa busca garantir a concorrência leal no setor de combustíveis, reforçar a proteção ao consumidor e gerar informações que subsidiem futuras ações regulatórias.

Desde as 8h30 desta terça-feira, as equipes, formadas por servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), das Polícias Civis do Distrito Federal e de Goiás, visitaram dezenas de postos. Foram verificados a conformidade dos modelos das bombas, o funcionamento, conservação, selagem e possíveis manipulações eletrônicas. Também serão fiscalizadas oficinas de reparo e manutenção, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades.

“O objetivo é verificar se o consumidor realmente está levando a quantidade que está sendo paga e demonstrada. O que recebemos de denúncia é que por meio de aplicativos ou dispositivos eletrônicos o posto pode fazer essa adulteração. Então, aquelas bombas que indicam irregularidades, o Inmetro está retirando essas placas para o laboratório”, frisou Márcio André Oliveira Brito, presidente do Inmetro.

Segundo o presidente, caso seja identificada a irregularidade, será aplicada penalidade prevista em lei, como auto de infração e multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

O balanço da operação deve ser divulgado ao longo da tarde.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 21/10/2025 11:56
