Polícia Civil apreende 300 vapes em tabacaria do Sol Nascente

A Polícia Civil (PCDF) fez uma operação contra a venda ilegal de vapes em um estabelecimento do Sol Nascente. Segundo as investigações, os produtos eram vendidos, principalmente, a menores de idade. Três pessoas foram presas e mais de 300 dos chamados “pods” e refis foram apreendidos, o equivalente a R$ 30 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esta é a terceira fase da operação “No Pod”, desencadeada pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). A partir das duas primeiras deflagradas, os investigadores receberam novas denúncias sobre a venda de artigos de tabaco em uma distribuidora de bebidas na QNQ 6. Um dos vendedores anunciava, inclusive, promoções dos artigos aos clientes.

No monitoramento, os policiais flagraram a venda de cigarro eletrônico a um adolescente, perto da tabacaria. Os suspeitos, ao avistarem os agentes, tentaram esconder os cigarros eletrônicos debaixo da cama e entre os lençois. Os dois vendedores foram detidos por venda de produto proibido a menores de 18 anos. Já o dono do local responderá por contrabando.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a importação e a venda de vapes e caracteriza a prática como contrabando.