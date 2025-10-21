Clima gélido em Brasília segue até o fim da semana, diz Inmet

Agasalho, touca, luvas e meias. Os brasilienses podem se preparar para enfrentar a "friaca" na capital. Na manhã desta terça-feira (21/10), a temperatura mínima marcou 7ºC, às 7h. Os próximos dias permanecerão com os termômetros baixos, poucas nuvens e umidade relativa do ar na casa de 90%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o Inmet, terça-feira, a mínima marcou 14,2ºC na Estação do Paranoá. No centro de Brasília, a marca foi de 14,3ºC. Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, chama a atenção para um ponto: na terça-feira, foi registrada a temperatura máxima mais baixa de outubro, desde que as medições começaram, em 1961. "As temperaturas máximas não subiram tanto. Na capital, foi de 17,5ºC, sendo esta a menor registrada em outubro no DF", enfatizou.

Nesta quarta-feira (22/10), a mínima deve ficar em 13ºC e máxima, em 22ºC, informa o Inmet. O céu será com poucas nuvens. Apesar das pancadas de chuva registradas nos últimos dias, a tendência é de diminuição das precipitações. "A partir de quarta-feira, o tempo vai secando um pouco mais. Continua amanhecendo nublado, mas as pancadas no fim da tarde vão diminuindo gradualmente", explicou o meteorologista do Inmet Danilo Siden.