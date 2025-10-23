InícioCidades DF
serviços públicos

Lago Sul, Sol Nascente e Gama terão interrupção temporária de energia

Pausa temporária no fornecimento de energia nesta quinta-feira (23/10) para trabalhos de modernização da rede elétrica.

18/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Funcionários da Neoenergia/CEB fazendo manutenção na rede de energia próximo ao Vicente Pires. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
18/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Funcionários da Neoenergia/CEB fazendo manutenção na rede de energia próximo ao Vicente Pires. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os moradores do Lago Sul, do Sol Nascente e do Gama devem se preparar para uma pausa temporária no fornecimento de energia nesta quinta-feira (23/10) para trabalhos de modernização da rede elétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No Lago Sul, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h, na SHIS QI 09. 

O fornecimento também ficará interrompido das 10h às 16h, em todo Sol Nascente, e no Gama, das 9h às 15h, no Setor Sul, quadra 04.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A companhia destaca que a medida é essencial para proteger as equipes durante os serviços e reforçar a qualidade e a estabilidade do abastecimento elétrico nas regiões atendidas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/10/2025 07:00
SIGA
x