Programe-se! Festival de Cultura Popular do Gama reúne teatro e música

Ao longo da semana, o evento trará atrações diversas, todas com entrada gratuita e sempre a partir das 20h

Nesta quarta, o festival teve apresentação de
Nesta quarta, o festival teve apresentação de "Vida de Mamulengo" com Chico Simões e Anna Göbel - (crédito: Divulgação)

O Festival de Cultura Popular do Gama segue animando a cidade com uma programação recheada de teatro, música e manifestações tradicionais, além de celebrar os 65 anos de fundação da cidade até 2 de novembro. Ao longo da semana, o evento trará atrações diversas, todas com entrada gratuita e sempre a partir das 20h, no Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF). 

Esta quarta-feira (22/10) foi dia de apresentação do espetáculo Vida de Mamulengo, do Grupo de Teatro Mamulengo Presepada. Formado pela artista plástica Anna Göbel e o brincante Chico Simões, o grupo apresenta uma performance carregada de improvisações e comunicação direta com o público a brincadeira/espetáculo é acompanhado por música ao vivo que dá o ritmo e cria o ambiente festivo característico das festas populares.

O Festival faz parte do Projeto Gama Cultural 2025, realizado pelo Instituto Voar Cultural, por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama.

O poeta e compositor Paulim Diolinda, idealizador do festival, explica que a iniciativa surgiu com o objetivo de fortalecer a identidade cultural do Gama. "Criamos um festival para valorizar a nossa cultura popular, que desempenha um papel fundamental na identidade e diversidade cultural do Distrito Federal. E o Gama vive isso com muita intensidade", afirma.

Marco Augusto de Rezende, Coordenador-Geral do evento, destaca que a segunda edição reafirma o compromisso de aproximar artistas e público, celebrando as tradições populares. "Iniciada no dia 16, a programação é diversa e afetiva. São artistas, mestres e grupos que fazem da arte popular um espelho da nossa história, da nossa alegria e da nossa resistência", afirma o ator bonequeiro e diretor teatral.

Para mais informações, acesse o Instagram @institutovoarcultural.

 

Programação

  • Quinta-23/10 – "A Chegança da Burrinha Calunga" com a Cia Mamulengo Fuzuê- com Intérprete de Libras
  • Sexta-24/10 – Dona Dinha (Teatro) - com Marília Abreu e Clara Abreu, acompanhadas pela viola de Chico Nogueira
  • Sábado-25/10 – 20h- Jairo Mendonça – Cirandeiro | 21h- O Boi de Seu Teodoro
  • Domingo- 26/10 – 19h30- Lançamento do catálogo “A imagem audiovisual e cultural do Gama" | 20h - Fuzuê Candango | 21h- Cleyson Batah
  • Quarta-feira -29/10 – O auto do Boi Dágua com Walter Cedro
  • Sexta- 31/10 – 20h- Repente com Chico de Assis e João Santana | 21h- Cia Cafundó (Breno Luiz) conta conta Histórias Afrocentradas
  • Sábado - 20h- 01/11 – Quadrilha Junina Raiz de Mandacaru- “Entre Secas e Sonhos – Segredos na Vila Mandacaru” | 21h- Trio Pinga Fofo (Marcos Menezes)
  • Domingo - 20h - 02/11 – Ancelmo Borges com sua "Poesia Matuta" | 21h - Forró Caco de Cuia (Artecei)

 

