Última chance para os produtores rurais do DF contarem suas histórias

O catálogo "Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam" vai reunir histórias de produtores do DF

Produtores do Distrito Federal que atuam com agroindústria ou turismo rural têm até o fim da noite de hoje para garantir presença no catálogo Conexões e experiências: turismo, histórias e produtos do campo que encantam, iniciativa da Emater-DF. A publicação, em versões digital e impressa, vai reunir produtos, histórias e contatos de empreendedores rurais, funcionando como vitrine para negócios e roteiros turísticos no meio rural.

Segundo o presidente da Emater-DF, Cleison Duval, o projeto fortalece a agricultura familiar e aproxima produtores e consumidores, ao incentivar a comercialização direta e o turismo de experiência. O edital com todas as orientações está disponível no site da empresa. "Além de dar visibilidade aos produtos e experiências rurais, o catálogo vai fortalecer as parcerias entre os produtores e estimular a comercialização da produção associada ao turismo, promovendo um arranjo local mais integrado entre agroindústria, turismo e agricultura familiar", afirma Duval.

Só podem participar produtores acompanhados pela Emater-DF, com registros sanitários em dia e propriedades aptas a receber turistas. Os selecionados ganharão espaço no catálogo e um roadshow previsto para novembro.

Participe

Prazo: até 24 de outubro, às 23h59

Inscrições: projetoconexoes@emater.df.gov.br

Mais informações: www.emater.df.gov.br/chamamentos-publicos

Nova plataforma de insumos agrícolas

A CropLife Brasil apresentou o novo portal que centraliza informações sobre o setor de insumos agrícolas, incluindo sementes, bioinsumos e defensivos químicos. A plataforma CropData, desenvolvida em Power BI, permite consultas dinâmicas sobre faturamento, crédito, pesquisa e desenvolvimento, ESG, empregos e uso por hectare, entre outros indicadores.

A plataforma CropData permite consultas dinâmicas sobre faturamento, crédito, pesquisa e desenvolvimento, ESG, empregos e uso por hectare, entre outros indicadores

De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Leão, o objetivo é ampliar o acesso a dados estruturados e confiáveis que sirvam de base para análises e decisões estratégicas no agronegócio. Durante o lançamento da plataforma, a Croplife também trouxe resultados de um estudo em parceria com a Markestrat Agrobusiness: o faturamento das indústrias de insumos agrícolas atingiu R$ 114 bilhões em 2024, com destaque para o avanço de 30% no mercado de bioinsumos e retração de 20% nos agroquímicos em relação a 2022. O setor investiu R$ 3,5 bilhões em P&D, sendo 85% voltados a sementes.

No crédito, o volume totalizou R$ 81 bilhões, e a modalidade Barter, que troca insumos por produção futura, cresceu 72% em dois anos, reflexo de financiamentos mais restritos no campo.

R$ 16.218

Valor que um bar em Taguatinga terá que pagar a um cliente agredido pelo segurança do estabelecimento. Segundo a decisão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em 13 de janeiro do ano passado, ocorreu uma discussão entre frequentadores de mesas próximas. Os seguranças do estabelecimento intervieram e, ao abordarem um deles em tom ríspido sob suspeita de que tentaria sair sem pagar a conta, agrediram fisicamente um dos clientes. A vítima sofreu lesões na face, joelhos e cotovelo direito, confirmadas por laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em 1ª instância, a 4ª Vara Cível de Taguatinga condenou a empresa ao pagamento de R$ 1.218 por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais ao rapaz agredido. Insatisfeita, a empresa recorreu e perdeu novamente. O valor foi considerado proporcional à gravidade do dano, aplicado o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo os desembargadores.

Medo na Asa Norte

O assassinato do estudante Isaac Vilhena, de 16 anos, há uma semana, na 112 Sul, aumentou a sensação de insegurança nas quadras do Plano Piloto. Preocupados com o aumento da população de rua e com a aproximação das festas de fim de ano, prefeitos pretendem tratar sobre o assunto na próxima reunião do Conselho Comunitário de Segurança.

Acampamento na 404 Norte, ao lado do prédio da associação dos policiais civis, surgiu nos últimos dias: preocupação com a insegurança

Um dos casos que será exposto é o do início de um acampamento na 404 Norte, ao lado do prédio da Associação dos Agentes da Polícia Civil do DF. "Surgiu de uma hora para a outra, e ninguém faz nada. Sabemos que a população em situação de rua é um problema nacional, mas bandidos se infiltram entre os moradores em situação vulnerável e praticam crimes. É preciso uma atenção especial do governo nesta reta final de 2025. E não basta apenas reforçar o policiamento", comenta um síndico de um dos prédios da 404. Ontem, houve uma confusão entre um policial à paisana e um dos moradores do acampamento. O rapaz fugiu após ser descoberto com dois carrinhos de um supermercado da região.

Economia circular

A Federação das Indústrias do DF (Fibra) realiza, em 5 de novembro, o evento Indústria Sustentável e Competitiva — Oportunidades da Economia Circular, no auditório do Sinduscon-DF. A programação discutirá como práticas circulares podem gerar eficiência, reduzir custos e atrair investimentos. A iniciativa integra o projeto Indústria Circular DF, que apoia micro e pequenas empresas na transição para modelos produtivos mais sustentáveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do evento.





