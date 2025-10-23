Detran abre 20 vagas de curso gratuito para superar o medo de dirigir

O participante deve estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida - (crédito: Vanessa Olinto/Detran-DF)

Estão disponíveis 20 vagas para o curso gratuito Iniciação à Superação ao Medo de Dirigir. A iniciativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) é voltada para condutores habilitados, de qualquer gênero, que enfrentam medo ou insegurança para dirigir. O participante deve estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

O curso tem carga horária de 32 horas/aula e será realizado nos dias 3, 11 e 24 de novembro, das 8h15 às 11h45, na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 913 Sul. Os selecionados têm acesso a conteúdos teóricos sobre legislação de trânsito, sinalização e técnicas de direção, além de estratégias para controle da ansiedade ao dirigir.

Para se inscrver, é preciso agendar o atendimento presencial no Portal de Serviços do Detran-DF ou pelo aplicativo Detran-DF Digital. Depois disso, os candidatos devem comparecer presencialmente à Escola Pública de Trânsito, no Detran da 913 Sul.

*Com informações do Detran-DF

