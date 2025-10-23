GDF envia proposta ao governo federal para reajuste de policiais penais

Autoridades se reuniram visando assinar proposta para equiparar policiais penais com os da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai encaminhar ao governo federal uma proposta de reajuste salarial e redução do interstício — tempo que dá direito à promoção — dos policiais penais. A medida busca equiparar as condições da categoria às das demais forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A mensagem foi assinada nesta quinta-feira (23/10), no Palácio do Buriti, em reunião com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha (Republicanos); o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Teles; o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do DF, Paulo Rogério da Silva; e o deputado distrital Wellington Luiz (MDB), presidente da Câmara Legislativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O governador Ibaneis Rocha reafirmou o compromisso de garantir grandes avanços à carreira, que conta com cerca de 2,2 mil profissionais. “Essa mensagem representa mais um passo importante nesse processo de reconhecimento aos policiais penais”.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o encaminhamento segue o mesmo modelo adotado para as demais corporações e será submetido à análise da União antes de ser incluído no Fundo Constitucional do DF.