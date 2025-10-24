CLDF propõe título de Cidadão Honorário para Vanderlei Luxemburgo

Conforme detalhado no documento, o treinador é o "treinador com mais títulos conquistados no Campeonato Brasileiro de Futebol" - (crédito: JUAN MABROMATA/AFP)

A Câmara Legislativa (CLDF) pode conceder o título de Cidadão Honorário de Brasília a um dos nomes mais controversos do futebol nacional: o técnico Vanderlei Luxemburgo. A honraria foi proposta pelos deputados Chico Vigilante (PT) e Wellington Luiz (MDB), por meio de um Projeto de Decreto Legislativo.

Na justificativa, o projeto diz que busca reconhecer a "vitoriosa carreira" e o exemplo do profissional "comprometido com as grandes causas sociais". O documento também faz um extenso levantamento da trajetória do treinador, destacando seus recordes e conquistas. Luxemburgo é apresentado como uma lenda do futebol nacional, detentor de marcas difíceis de serem superadas.

Conforme detalhado no documento, ele é o “treinador com mais títulos conquistados no Campeonato Brasileiro de Futebol”, com cinco conquistas. Além disso, é o técnico com mais vitórias na competição, somando 356 triunfos. Sua hegemonia nos campeonatos estaduais também é ressaltada, como sendo o treinador com maior número de títulos estaduais conquistados no século 21 (nove) e, ao longo de toda a carreira, acumula 14 taças.

A proposta lista os grandes clubes que Vanderlei Luxemburgo comandou, incluindo pesos-pesados do futebol brasileiro como Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Cruzeiro e a Seleção Brasileira, além de uma passagem pelo gigante europeu Real Madrid. Em 1999, seu auge, foi eleito o melhor treinador de seleções do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Os parlamentares vão além dos feitos esportivos para justificar a homenagem. O texto cita o comprometimento de Luxemburgo com "as grandes causas sociais", lembrando que, em 2011, ele recebeu, da Academia Brasileira de Letras, a Medalha Machado de Assis, sua mais alta honraria.

A atuação midiática do treinador também é mencionada, com a criação de um canal no YouTube, em 2018, para análise tática e entrevistas, e sua recente participação no programa "Galvão e Amigos", da Band.

Ao fundamentar a proposta, os autores afirmam que Luxemburgo é "uma das referências da chamada 'escola brasileira de futebol'" e, "pela importância e o exemplo de seu trabalho profissional e social", consideram "mais que justo e merecido o reconhecimento desta Capital". O projeto agora segue para análise nas comissões da Casa.