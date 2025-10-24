Morre médico que atendeu sargento atacado e morto por ariranhas no Zoo

Morreu, aos 95 anos, o médico Alfredo Granemann de Moraes, conhecido por ter atendido o sargento do Exército Sílvio Hollenbach, morto por ataque de ariranhas no Zoológico de Brasília, em 1977. Natural do município de União da Vitória (PR), Granemann formou-se pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e exerceu carreira no Hospital das Forças Armadas (HFA) e no Hospital de Base do DF (HBDF), em Brasília.

O médico atuou em um dos episódios mais marcantes e tristes da capital: a morte do sargento Sílvio Hollenbach em 30 de agosto de 1977. Então com 33 anos, o militar não resistiu a mais de 100 mordidas que levou das ariranhas do zoológico. Os animais o atacaram enquanto ele tentava salvar o menino Adilson Florêncio da Costa, à época com 13 anos.

Hollenbach ficou três dias internado no HFA sob os cuidados Alfredo Granemann, chefe da equipe de emergência. Em entrevista ao Correio na ocasião da tragédia, o médico afirmou: “Sem muitas palavras, gostaria de deixar registrado a admiração que nos causou o gesto do paciente”.

Alfredo também atuou como chefe da emergência no Hospital de Base, onde, em 1996, recebeu um elogio por seu trabalho, através das Ordens de Serviço, do diretor da instituição, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

O velório ocorre no Campo da Esperança, na Asa Norte, das 13h às 15h desta sexta-feira (24/10). A cremação será em seguida, às 16h30, no Jardim Metropolitano.

