InícioCidades DF
FEMINICÍDIO

Morre mulher atingida com golpes de picareta; autor está preso

O autor do crime, Agnaldo Nunes da Mota, 50, foi preso em flagrante quando tentava jogar o corpo da mulher em uma cachoeira próxima da casa onde morava com a vítima, no Sítio dos Anjos

Os golpes atingiram a cabeça de Camila, que não resistiu aos ferimentos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Os golpes atingiram a cabeça de Camila, que não resistiu aos ferimentos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, na noite dessa sexta-feira (25/10), a mulher atacada com golpes de picareta desferidos pelo companheiro, em Sobradinho 2. Camila Rejaine de Araújo, 50 anos, estava internada no Hospital de Base desde o meio-dia de ontem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O autor do crime, Agnaldo Nunes da Mota, 50, foi preso em flagrante quando tentava jogar o corpo da mulher em uma cachoeira próxima da casa onde morava com a vítima, no Sítio dos Anjos.

Segundo as investigações, Agnaldo pediu ajuda a um pedreiro para ocultar o corpo. Em depoimento à polícia, o trabalhador contou ter sido contratado para um serviço na casa da filha do autor. Ainda na noite de quinta-feira (23/10), disse ter presenciado uma discussão entre Agnaldo e a mulher e ouviu ele dizer que mataria a esposa.

Nessa sexta-feira, o pedreiro retornou à casa para continuar o trabalho. Segundo ele, momentos antes do crime, a mulher se queixou que o marido havia quebrado o celular dela.

O crime

Agnaldo usou de uma picareta para desferir dois golpes de picareta na cabeça de Camila. Apesar da tentativa de cessar as agressões, o autor ameaçou o pedreiro com um facão e pediu que ele o ajudasse a levar o corpo a uma cachoeira.

O trabalhador correu para rua e pediu que um motociclista acionasse a polícia. O homem foi preso em flagrante pela PM e encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). O delegado-chefe da unidade policial, Ricardo Viana, afirmou que o homem responderá por feminicídio.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Tags

Por Darcianne Diogo
postado em 25/10/2025 09:25 / atualizado em 25/10/2025 09:25
SIGA
x