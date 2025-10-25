Morre mulher atingida com golpes de picareta; autor está preso

Morreu, na noite dessa sexta-feira (25/10), a mulher atacada com golpes de picareta desferidos pelo companheiro, em Sobradinho 2. Camila Rejaine de Araújo, 50 anos, estava internada no Hospital de Base desde o meio-dia de ontem.
O autor do crime, Agnaldo Nunes da Mota, 50, foi preso em flagrante quando tentava jogar o corpo da mulher em uma cachoeira próxima da casa onde morava com a vítima, no Sítio dos Anjos.
Segundo as investigações, Agnaldo pediu ajuda a um pedreiro para ocultar o corpo. Em depoimento à polícia, o trabalhador contou ter sido contratado para um serviço na casa da filha do autor. Ainda na noite de quinta-feira (23/10), disse ter presenciado uma discussão entre Agnaldo e a mulher e ouviu ele dizer que mataria a esposa.
Nessa sexta-feira, o pedreiro retornou à casa para continuar o trabalho. Segundo ele, momentos antes do crime, a mulher se queixou que o marido havia quebrado o celular dela.
O crime
Agnaldo usou de uma picareta para desferir dois golpes de picareta na cabeça de Camila. Apesar da tentativa de cessar as agressões, o autor ameaçou o pedreiro com um facão e pediu que ele o ajudasse a levar o corpo a uma cachoeira.
O trabalhador correu para rua e pediu que um motociclista acionasse a polícia. O homem foi preso em flagrante pela PM e encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). O delegado-chefe da unidade policial, Ricardo Viana, afirmou que o homem responderá por feminicídio.