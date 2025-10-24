Porco espinho é resgatado no centro de Brasília

Um porco-espinho foi resgatado no Plano Piloto, por volta das 20h40 desta sexta-feira (24/10), na altura da 405 Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) atenderam à ocorrência.
Os militares encontraram o animal na casa do zelador de um prédio da quadra — que chamou a corporação. Ele estava calmo e recluso em um canto da residência quando foi resgatado. Após a captura, foi solto no Jardim Botânico.
Orientações
Para garantir a segurança tanto do animal como das pessoas, o CBMDF recomenda que, em situações envolvendo animais silvestres, a população se afaste e acione de imediato a corporação pelo 193. Equipes especializadas se deslocarão até o local para realizar a captura segura do animal.