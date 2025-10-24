InícioCidades DF
Porco espinho é resgatado no centro de Brasília

Os militares encontraram o animal na casa do zelador de um prédio da quadra — que chamou a corporação. Ele estava calmo e recluso em um canto da residência quando foi resgatado. Após a captura, foi solto no Jardim Botânico.

Após ser capturado, o animal foi solto no Jardim Botânico - (crédito: Foto: Reprodução/CBMDF)
Um porco-espinho foi resgatado no Plano Piloto, por volta das 20h40 desta sexta-feira (24/10), na altura da 405 Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) atenderam à ocorrência.

Orientações

Para garantir a segurança tanto do animal como das pessoas, o CBMDF recomenda que, em situações envolvendo animais silvestres, a população se afaste e acione de imediato a corporação pelo 193. Equipes especializadas se deslocarão até o local para realizar a captura segura do animal.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/10/2025 23:01
